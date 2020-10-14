Polonya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış en büyük bomba olan Tallboy, iki gün süren çalışmanın ardından imha edildi.

Polonya’nın kuzeyinde Swinioujscia kentinde Piastowski Kanalı’nda bulunan yaklaşık 5 buçuk ton ağırlığındaki bomba, Polonya Deniz Kuvvetlerine mensup dalgıçlarca imha edildi.

İNGİLİZ DONANMASINCA ATILMIŞTI

Baltık Denizi’nin Almanya’ya yakın kısmında bulunan "Tallboy" isimli bombanın İkinci Dünya Savaşı döneminde İngiliz donanması tarafından atıldığı belirlenirken, bombanın ateşleyici kısmının muhtemelen hatalı şekilde monte edilmiş olması nedeniyle patlamadığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Polonya'da savaştan kalma en büyük bomba Tallboy imha edildi

750'DEN FAZLA İNSAN TAHLİYE EDİLDİ

5 bin 400 kilogram ağırlığında ve 6.4 metre uzunluğundaki bombanın bugüne kadar Polonya tarihinde bulunmuş en büyük patlamamış bomba olduğunu belirten 8. Sahil Koruma Filosu’ndan Teğmen Grzegorz Lewandowski, bombanın imhasından önce çevrede ikamet eden olan 750’den fazla kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

"OPERASYON OLDUKÇA TEHLİKELİYDİ"

12. Mayın Temizleme Tümeni’ne bağlı dalgıçların bombayı etkisiz hale getirme sistemini 3 kere kontrol ettiklerini belirten Lewandowski, "Tüm operasyon oldukça tehlikeliydi ancak dalgıçlarımız karşısında şapka çıkarmalıyız. Çünkü operasyon oldukça güvenli şekilde sona erdi" şeklinde konuştu.

"DAHA ÖNCE HİÇ YAPILMADI"

Lewandowski dünyada daha önce hiç kimsenin bu büyüklükte bir bombayı su altında etkisiz hale getirmediğini de sözlerine ekledi.

KANALDAKİ SU, PATLAMAYLA 100 METRE YÜKSELDİ

İngiliz bombası Tallboy'un etkisiz hale getirildiği anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedilirken, patlamanın etkisiyle kanaldaki suyun 100 metre yükseğe ulaştığı görüldü.