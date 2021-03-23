Rus aşısı, Slovakya'da hükümet krizine yol açtı

Slovakya Başbakanı Igor Matovic'in iktidarın diğer ortaklarıyla görüşmeden Rusya ile koronavirüs aşısı Sputnik V almak için anlaşması hükümet krizine neden oldu.

Slovakya'da başbakanın koalisyon ortaklarına danışmadan Rus koronavirüs aşısı Sputnik V alımı için anlaşma yapması, iktidarda krize neden oldu.

ART ARDA İSTİFALAR

Ülkede OLANO (Sıradan İnsanlar ve Bağımsız Şahsiyetler Partisi), SME-RODİA (Biz Aileyiz), SAS (Özgürlük ve Dayanışma Partisi) ve ZA LUDİ (Halk İçin) partilerinden oluşan koalisyon hükümetinde, Başbakan Matovic'in iktidar ortağı 3 parti ile istişare yapmadan 1 Mart'ta Rusya ile yaptığı aşı anlaşmasına tepki olarak art arda istifalar gerçekleşti.

SAS Partisinden Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Richard Sulik, Başbakan Matovic'in "ülkeyi yönetme kapasitesi olmadığını" ileri sürerek, görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

DAHA ÖNCE DE İSTİFA YAŞANDI

Daha önce de ZA LUDİ Partisinden Çalışma, Gençlik ve Aile Bakanı Milan Krajniak istifa etmiş ve Başbakanın iktidar ortaklarına rağmen Rusya’dan aşı aldığı için görevinden ayrılması çağrısında bulunmuştu.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMASI

Öte yandan Başbakan Matovic, dün yaptığı açıklamada, koalisyon ortaklarının halihazırda bulundukları bakanlıklardan istifa etmeyi kabul etmesi durumunda ülkede istikrarın korunabilmesi için görevinden ayrılacağını duyurmuştu.

Uzmanlar, dörtlü koalisyon hükümetinde uzun süredir devam eden gerginliklerin aşı konusuyla zirveye tırmandığını, Başbakanın istifa çağrısı sonrasında görevini bırakan Başbakan Yardımcısı Sulik'in bu hamlesi sonrasında Matovic'in atacağı adımın hükümetin sürüp sürmeyeceğini belirleyeceği yorumunda bulundu.

Uzmanlar ayrıca yaklaşık bir yıldır iktidarda bulunan 4 partinin erken seçime gidilmesi taraftarı olmadığını belirtiyor.