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Rusya’da kadın cezaevinde yangın
Başkent Moskova'da kadın cezaevinde yangın çıkarken, yaklaşık 850 mahkum tahliye edildi.
- İHA
- 28.07.2020 - 05:43
Moskova’da 92 Shosseinaya Caddesi üzerindeki kadın cezaevinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri cezaevindeki 850 mahkumu tahliye ederek, yangına müdahale etti. Yangında 10 mahkum ise dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINABİLDİ
Ekipler, yangını 5 saat sonra kontrol altına alarak söndürdü. Yetkililer, hastanedeki mahkumların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve tahliye edilen mahkumların başka cezaevlerine sevk edildiğini açıkladı.
YANGINDA SABOTAJ İHTİMALİ
Yetkililer, yangının 6 farklı noktada başladığını ifade ederken, sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.