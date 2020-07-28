Rusya’da kadın cezaevinde yangın

Başkent Moskova'da kadın cezaevinde yangın çıkarken, yaklaşık 850 mahkum tahliye edildi.

Moskova’da 92 Shosseinaya Caddesi üzerindeki kadın cezaevinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri cezaevindeki 850 mahkumu tahliye ederek, yangına müdahale etti. Yangında 10 mahkum ise dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINABİLDİ

Ekipler, yangını 5 saat sonra kontrol altına alarak söndürdü. Yetkililer, hastanedeki mahkumların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve tahliye edilen mahkumların başka cezaevlerine sevk edildiğini açıkladı.

YANGINDA SABOTAJ İHTİMALİ

Yetkililer, yangının 6 farklı noktada başladığını ifade ederken, sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.