Dolar
6.8657
0.0714%
Euro
8.0626
-0.0247%
Altın
1942.15
-0.0205%
Borsa
1195.67
0%
G. Altın
428.77
-0.0626%
Bitcoin
74718.47
0.0583%
23ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 23 C

    Rusya’da kadın cezaevinde yangın

    Başkent Moskova'da kadın cezaevinde yangın çıkarken, yaklaşık 850 mahkum tahliye edildi.
    • İHA
    • 28.07.2020 - 05:43
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya’da kadın cezaevinde yangın

    Moskova’da 92 Shosseinaya Caddesi üzerindeki kadın cezaevinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri cezaevindeki 850 mahkumu tahliye ederek, yangına müdahale etti. Yangında 10 mahkum ise dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

    5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINABİLDİ

    Ekipler, yangını 5 saat sonra kontrol altına alarak söndürdü. Yetkililer, hastanedeki mahkumların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve tahliye edilen mahkumların başka cezaevlerine sevk edildiğini açıkladı.

    Rusya’da kadın cezaevinde yangın #1

    YANGINDA SABOTAJ İHTİMALİ

    Yetkililer, yangının 6 farklı noktada başladığını ifade ederken, sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Rusya’da kadın cezaevinde yangın #2

    Görüş Bildir