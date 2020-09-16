Rusya'nın Tümen Oblastı'nda alkollü bir kişi, 2 yaşındaki torununu camdan aşağıya atmaya çalıştı.

Rusya’nın Tümen Oblastı'ndaki Surgut kentinde, alkollü olduğu belirtilen bir adam, torununu camdan aşağıya atmaya kalkıştı.

POLİS, KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİ

Görgü tanıklarının alkollü büyükbabayı ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen polis, 5’inci kata çıkarak kapıyı kırdı. Çocuğu dedesinin elinden zor kurtaran polis, dedeyi gözaltına aldı.

ANNESİ ALIŞVERİŞE GİTMİŞ

Polisten yapılan açıklamada, annenin çocuğu büyükbabasına bırakarak alışverişe gittiği, çocuğun babasının o sırada işyerinde olduğu ifade edildi. Daha önce çocuğun birçok kez büyükbabasıyla kaldığı ancak böyle bir durumun ilk defa gerçekleştiği belirtildi.

Rusya’da torununu camdan atmaya çalışan dede