Şengen bölgesi Hırvatistan'ın katılımıyla genişliyor

Avrupa'da vize ve sınır kontrolü olmadan seyahat imkanı sağlayan Şengen bölgesi, 1 Ocak'ta Hırvatistan'ın katılımıyla 27 ülkeyi kapsayacak.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden Hırvatistan, 1 Ocak 2023'ten itibaren Şengen bölgesine dahil olacak. Böylece Şengen ülkelerinin sayısı 27'ye çıkacak.

Hırvatistan, AB'ye katıldığı 2013'ten beri Şengen kurallarını parça parça uygulamaya soktu. Hırvatistan, Şengen'e dahil olmanın mallar ve hizmetlerin serbest, hızlı ve daha ucuz dolaşımı sayesinde ülke ekonomisine katkı getireceğini, rekabet gücünü artıracağını savunuyordu. Hırvatistan, ayrıca Şengen üyesi olarak turizm gelirlerinin de artacağını hesaplıyor.

2023 yılında uygun hale gelecek

Hırvatistan hükümeti, 1 Ocak 2023'ten itibaren ülke sınırlarının kara yolu, demir yolu ve deniz yoluyla yapılan ulaşım ve taşımacılıkta Şengen kurallarına uygun hale geleceğini açıklamıştı.

Ancak havalimanlarının tam olarak hazır hale gelmesi için 26 Mart 2023 tarihi gösteriliyor.

Şengen bölgesi nedir?

Şengen bölgesi, 1985'te Fransa, Almanya, Lüksemburg, Hollanda ve Belçika'nın Lüksemburg'un Schengen kasabasında imzaladıkları serbest dolaşım anlaşmasıyla hayata geçirildi. Bu anlaşmayla 5 ülke ortak sınırlarda kontrolleri kaldırdı. Serbest seyahatin yanı sıra mal ve hizmetlerin de serbest dolaşımı sağlandı.

Şengen ülkeleri, kendi iç sınırlarında kontrolleri kaldırırken dış sınırlarda kontroller sıkılaştırıldı.

Şengen ülkelerinden birinden vize alan başka ülke vatandaşları veya bu ülkelerden birinde ikamet izni bulunan kişiler de Şengen içinde vize almadan seyahat edebiliyor.

22 AB üyesi yer alıyor

Hırvatistan ile birlikte 22 AB üyesi ülke Şengen içinde yer alıyor. Bu ülkeler Avusturya, Belçika, Çekya, Almanya, Danimarka, Yunanistan, İspanya, İtalya, Finlandiya, Fransa, Macaristan, Litvanya, Letonya, Estonya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, İsveç, Slovenya, Slovakya'dan oluşuyor.

Ayrıca AB üyesi olmayan 4 ülke İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lihtenştayn da Şengen içinde bulunuyor.

Şengen bölgesinin son genişlemesi 2011 yılında Lihtenştayn'ın katılımıyla olmuştu.

60'tan fazla ülkenin vatandaşları, Şengen ülkelerine vizesiz seyahat edebiliyor. 100'ün üzerinde ülkenin vatandaşlarından ise vize isteniyor.

Bulgaristan ve Romanya'ya engel

AB Komisyonu, Hırvatistan'ın yanı sıra üye ülkelerden Romanya ve Bulgaristan'ın da Şengen'e katılmasını istiyor ancak bazı üyeler Romanya ve Bulgaristan'a engel çıkarıyor.

Avusturya, düzensiz göçün engellenemediği gerekçesiyle iki ülkenin de Şengen'e girmesine karşı çıkarken Hollanda, yalnızca Bulgaristan'ın katılmasını istemiyor. İki ülke de yolsuzluk, sınır kontrolleri ve hukukun üstünlüğüyle ilgili endişelerini gündeme getiriyor.