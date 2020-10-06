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    Sırbistan Cumhurbaşkanı: Türkiye'nin İHA'larından alacağız

    Sırbistan Cumhurbaşkanı: Türkiye'nin İHA'larından alacağız

    Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye'nin insansız hava araçlarının son derece iyi olduğunu belirterek, Türk İHA'larından almak istediklerini söyledi.
    • AA
    • 06.10.2020 - 01:35
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    Başkent Belgrad'daki Sırbistan Sarayı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye'nin "Bayraktar" insansız hava araçlarından övgüyle söz etti.

    "TÜRK ÜRETİCİLERİN HAKKINI VERMEM GEREKİYOR"

    İHA sistemlerini çok ilginç bulduklarını ve gelecekte bunlardan satın almak istediklerini kaydeden Vucic, "Türk tarafı ile anlaşıp anlaşamayacağımızı göreceğiz. Ne olursa olsun, burada bahsi geçen insansız hava araçları oldukça iyi. Türk üreticilerin hakkını vermem gerekiyor." ifadelerini kullandı.

    Sırbistan Cumhurbaşkanı: Türkiye nin İHA larından alacağız #1

    "SÜRPRİZLERE KARŞI HER DAİM HAZIR OLMALIYIZ"

    Vucic, Sırbistan'ın her zaman güvenliğini güçlendirmek istediğini belirterek, "Biz hiç kimseyi tehdit etmiyoruz, hiç kimseye saldırmıyoruz. Ancak bir sürprizle karşılaşmamak için her daim hazır olmalıyız. Bu kapsamda da gerekli adımları atıyoruz." dedi.

    Sırbistan Cumhurbaşkanı: Türkiye nin İHA larından alacağız #2

    "SIRBİSTAN, ASKERİ ANLAMDA TARAFSIZDIR"

    Sırbistan'ın askeri anlamda gerçekten tarafsız bir ülke olduğunu vurgulayan Vucic, kendi hava sahalarını ve topraklarını kendileri savunmak ve korumak istediklerini ifade etti.

    Sırbistan Cumhurbaşkanı: Türkiye nin İHA larından alacağız #3

    "İHA SİSTEMLERİ PAHALI, ANCAK AKILLICA YATIRIMLAR"

    Vucic, İHA sistemlerinin pahalı, ancak oldukça akıllıca yatırımlar olduğunu da sözlerine ekledi.

    Sırbistan Cumhurbaşkanı: Türkiye nin İHA larından alacağız #4

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