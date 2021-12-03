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    Sırbistan'da Bosna Kasabı Mladic'in duvar resimlerine tepkiler büyüyor

    Sırbistan'da Bosna Kasabı Mladic'in duvar resimlerine tepkiler büyüyor

    Sırbistan'da savaş suçlusu Bosnalı Sırp Ratko Mladic'in duvar resimleri, protestolara rağmen Sırbistan sokaklarından hala kaldırılmadı.
    • AA
    • 03.12.2021 - 03:59
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    Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta Sırpların komutanlığını yapan, emrindeki birliklere yaptırdığı sivil katliamlarla "Bosna Kasabı" olarak tanınan ve Uluslararası Adalet Divanı tarafından savaş suçlusu olarak yargılanan Ratko Mladiç'in duvar resimleri tartışma konusu olmayı sürdürüyor.

    MLADİC KARŞITI PROTESTOLAR ARTTI

    Duvar resimleri, yapılan protestolara rağmen hala kaldırılmazken, Sırbistan'da Mladic karşıtı protestolar da gittikçe etkisini artırıyor.

    Sırbistan'da Bosna Kasabı Mladic'in duvar resimlerine tepkiler büyüyor - Foto Galeri

    Sırbistan da Bosna Kasabı Mladic in duvar resimlerine tepkiler büyüyor #1

    "AKIL SAHİBİ HER VATANDAŞ PROTESTO ETMELİ"

    Sırbistan Sosyal Demokrat Partisi üyesi Corco Juyovic duvar resimlerini protesto etmenin, akıl sahibi her vatandaşın görevi olduğunu dile getirerek "Resimlere boya döktüm, pişman değilim. Savaş suçlusuna ait resimlerin şehrimde yer almasına göz yumamazdım." dedi.

    Sırbistan da Bosna Kasabı Mladic in duvar resimlerine tepkiler büyüyor #2

    BOSNA KASABI KARŞITI PANKARTLAR ASILDI

    Sırbistan'ın Yeni Belgrad, Rakovitsa, Vraçar, Kotej, Trayka ve Karaburma bölgelerindeki bazı sokak ve binalarda Ratko Mladic'in duvar resimlerine rastlamak mümkün.

    Bu arada Mladic karşıtları, başkent Belgrad başta olmak üzere ülke genelinde birçok şehirde "Bosna Kasabı" aleyhinde pankartlar asmaya başladı.

    Sırbistan da Bosna Kasabı Mladic in duvar resimlerine tepkiler büyüyor #3

    "MLADİC SAVAŞ SUÇLUSUDUR"

    Belgrad'ın belirli mahallelerinin yanı sıra Pancevo, Luçani, Niş ve Novi Sad şehirlerinde asılan Mladic karşıtı pankartlarda "Ratko Mladic Savaş Suçlusudur" ifadesine yer verildiği göze çarpıyor.

    Sırbistan'da birçok kişi de demokrasinin yanında olduğunu ve savaş suçlularının cezalandırılması gerektiğini dile getiriyor.

    Sırbistan da Bosna Kasabı Mladic in duvar resimlerine tepkiler büyüyor #4

    RATKO MLADİC KİMDİR

    "Bosna Kasabı" olarak nitelendirilen Sırp komutan Mladic emrindeki Sırp birliklerin, 11 Temmuz 1995'te Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'ya girmesinin ardından başlayan soykırımda, birkaç günde en az 8 bin 372 sivil Boşnak katledildi ve bedenleri farklı toplu mezarlara gömüldü.

    Sırbistan da Bosna Kasabı Mladic in duvar resimlerine tepkiler büyüyor #5

    SIRPLARIN ÇOĞU "SOYKIRIM" DEMİYOR

    Bölgedeki Sırp nüfusun büyük çoğunluğu, bugün dahi Srebrenitsa'da yaşananları "soykırım" olarak nitelendirmekten kaçınıyor.

    Sırbistan da Bosna Kasabı Mladic in duvar resimlerine tepkiler büyüyor #6

    Öte yandan Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı, 2007'de aldığı kararda, eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinden (ICTY) gelen kanıtlar doğrultusunda Srebrenitsa ve civarında yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi.

    Sırbistan da Bosna Kasabı Mladic in duvar resimlerine tepkiler büyüyor #7

    MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

    Sırp komutan Mladic, ICTY'de görülen davada, aralarında soykırımın da bulunduğu birçok suçtan müebbet hapse mahkum edilirken 8 Haziran'da görülen temyiz davasında da cezası yeniden onandı.

    Sırbistan da Bosna Kasabı Mladic in duvar resimlerine tepkiler büyüyor #8

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