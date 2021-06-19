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    Türkiye’den Fransa’ya seyahat edeceklerin karantina şartı kaldırıldı

    Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Fransa'ya seyahat edeceklerin karantina şartının kaldırıldığını duyurdu.
    • İHA
    • 19.06.2021 - 08:14
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    Türkiye’den Fransa’ya seyahat edeceklerin karantina şartı kaldırıldı

    Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve 18 Haziran’da güncellenen ‘Ülkelere Giriş Tablosu’nda Türkiye’den Fransa’ya seyahat edecek yolcuların karantina şartı kaldırıldı.

    Türkiye’den Fransa’ya seyahat edeceklerin karantina şartı kaldırıldı #1

    SHGM’nin resmi web sitesinde yayımlanan ‘Ülkelere Giriş Tablosu’nun “Fransa’ya girişteki kurallar nelerdir?” bölümünde yer alan bilgilere göre Türkiye’den gelenler için karantina şartı kaldırılırken, Fransa’ya girişten önceki 72 saat içinde alınmış negatif sonuçlu PCR testinin ya da son 24 saat içinde alınmış negatif Covid-19 antijen testinin uçağa binmeden ibraz edilmesi gerekecek.

    Fransa, Türkiye'yi sayehat kısıtlamasına dahil olan "kırmızı ülkeler" kategorisinden çıkarmıştı.

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