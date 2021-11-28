Euro
14.009
4.02%
Dolar
12.369
3.08%
Altın
712.88
3.27%
Borsa
1.776
-2.35%
Bitcoin
715.500
3.44%
BTXN Coin
49.74
0.40%
13ºC
İstanbul
Hafif yağmur 13 C

    Ukrayna'da Holodomor trajedisinin kurbanları anıldı

    Ukrayna'da, Sovyetler Birliği döneminde ülke topraklarında milyonlarca kişinin aç bırakılarak ölüme terk edildiği Holodomor trajedisinin kurbanları anıldı.
    • AA
    • 28.11.2021 - 04:30
    • Güncelleme : 28.11.2021 - 04:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ukrayna'da Holodomor trajedisinin kurbanları anıldı

    Kiev'deki Holodomor Anıtı'nda düzenlenen anma töreninde, 1932-1933'teki trajedide hayatını kaybedenler için dua edildi ve saygı duruşunda bulunuldu.

    MUM YAKILDI, ANITA YİYECEK BIRAKILDI

    Ukrayna halkı, kurbanları anmak için mum yaktı ve anıta yiyecekler bıraktı.

    Törene Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, eşi Elena Zelenskaya, Başbakan Denis Şmıgal ve Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak katıldı.

    Zelenskiy ve eşi ilk bölümü açılan Holodomor Müzesini ziyaret etti.

    Ukrayna'da Holodomor trajedisinin kurbanları anıldı - Foto Galeri

    Ukrayna'da Holodomor trajedisinin kurbanları anıldı - Video

    1 YILDA MİLYONLARCA İNSAN AÇ BIRAKILDI

    Holodomor trajedisi, Ukrayna tarihinin en acı olaylarından biri olarak kabul ediliyor.

    Ukrayna topraklarında milyonlarca kişi, 1932-1933 arasında Sovyet rejimi tarafından aç bırakılarak ölüme terk edilmişti.

    Ukrayna da Holodomor trajedisinin kurbanları anıldı #1

    "KOLEVTİVİZM" POLİTİKASI, 4.5 MİLYON CANA MAL OLDU

    Ukrayna Ulusal Hafıza Enstitüsü verilerine göre, Sovyetler Birliği'nin lideri Josef Stalin'in "kolektivizm" politikası sonucu gerçekleşen trajedide, Ukrayna nüfusunun yüzde 13'üne karşılık gelen yaklaşık 4,5 milyon kişi ölmüştü.

    Ukrayna da Holodomor trajedisinin kurbanları anıldı #2

    HOLODOMOR: AÇLIKTAN ÖLÜM

    Rusçada "açlıktan ölüm" anlamına gelen "Holodomor" kelimesiyle anılan trajedi için eski Devlet Başkanı Viktor Yuşçenko döneminde her yıl kasımın son cumartesi günü "Holodomor Kurbanlarını Anma Günü" ilan edilmişti.

    Ukrayna da Holodomor trajedisinin kurbanları anıldı #3

    Ukrayna da Holodomor trajedisinin kurbanları anıldı #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir