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    Vatikan ilk kez mal varlığını açıkladı

    Vatikan ilk kez mal varlığını açıkladı

    Şimdiye kadarki en ayrıntılı finansal açıklamalarından birini gerçekleştiren Vatikan'a ait, 5 binden fazla mülke sahip olduğu ortaya çıktı.
    • REUTERS
    • 24.07.2021 - 23:02
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    Hristiyan Katolik dünyasının merkezi Vatikan, tarihinde ilk kez sahip olduğu mülklerini açıkladı.

    50 sayfayı aşan belgelerde, Vatikan'ın İtalya'da 4 bin 51 ve yurtdışında yaklaşık bin 120 mülkü olduğunu gösterdi.

    MÜLKLERİN YÜZDE 40'I OKUL, MANASTIR VE HASTANE

    İtalya'daki mülklerinin yaklaşık 14'ünün piyasa değerinde kiraya verildiği, diğerlerinin ise Kilise çalışanlarına indirimli fiyatlardan kiralandığı belirtildi. Mülklerin yüzde 40'ı ise okul, manastır ve hastane gibi kurumsal yapılardan oluşuyor.

    Vatikan ilk kez mal varlığını açıkladı #1

    YATIRIMLAR LONDRA, CENEVRE, LOZAN VE PARİS'İN LÜKS BÖLGELERİNDE

    Belgeler, Londra, Cenevre, Lozan ve Paris'in lüks bölgelerinde yatırım olarak mülklere sahip olduğunu ortaya koydu.

    Vatikan ilk kez mal varlığını açıkladı #2

    VATİKAN'DA USULSÜZ SATIN ALMA DAVASI

    Zimmete para geçirme, kara para aklama, dolandırıcılık gibi suçlamaların yöneltildiği, aralarında önde gelen bir kardinalin de yer aldığı satın almayla ilgili 10 kişinin yargılanmasına Salı günü başlanacak.

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