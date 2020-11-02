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    Viyana'da sinagog yakınında saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

    Viyana'da sinagog yakınında saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

    Avusturya'nın başkenti Viyana'da sinagog yakınında yaşanan silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2020 - 23:39
    • Güncelleme : 03.11.2020 - 01:07
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    Avusturya'nın başkenti Viyana'nın Schwedenplatz bölgesindeki bir sinagog yakınında meydana gelen silahlı saldırıda bir polis ağır yaralandı.

    TÜRK VATANDAŞLARI ÇATIŞMANIN ORTASINDA KALDI

    Viyana polisi yaptığı açıklamada 6 farklı noktada uzun menzilli silahlarla düzenenen saldırılar sonucunda çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisini vererek, saldırganı yakalamak için 'büyük bir operasyon' başlatıldığını kaydetti.

    Viyana Hilton Oteli önünde meydana geldiği öğrenilen saldırı sırasında, Türk vatandaşı olduğu tahmin edilen bir kişi, saklanan diğer sivilleri bulundukları yerlerden çıkmamaları için uyarırken görüntülendi.

    Viyana'da sinagog yakınında saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var-Video

    7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Öte yandan saldırganın üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiği bildirildi. Saldırının terör eylemi olup olmadığı henüz bilinmiyor.

    Bununla birlikte saldırılarda biri polis 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

    Viyana da sinagog yakınında saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var #1

    1 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Avusturya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise bir şüphelinin yakalandığı belirtildi.

    Viyana'da silahlı saldırı anından görüntüler-Video

    Viyana da sinagog yakınında saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var #2

    Viyana da sinagog yakınında saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var #3

    Viyana da sinagog yakınında saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var #4

    Viyana da sinagog yakınında saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var #5

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