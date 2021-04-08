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Yunan şiddeti can aldı
Yunanistan unsurlarınca şiddet gören 30 kişi, Meriç Nehri'nde mahsur kaldıkları adacıktan kurtarıldı.
- AA
- 08.04.2021 - 14:08
- Güncelleme : 08.04.2021 - 14:21
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 Nisan'da Yunanistan tarafından şiddet gören ve botlarının devrilmesi sonucu Meriç Nehri'ndeki adacıkta mahsur kalan 30 kişilik grup kurtarılarak, Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.
1 GÖÇMEN ÖLDÜ
Olayda bir düzensiz göçmen hayatını kaybetti. MSB, sağlık ekiplerinin adacıkta göçmenlere müdahale ederken çekilen fotoğrafları da paylaştı.