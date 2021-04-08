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    Yunan şiddeti can aldı

    Yunanistan unsurlarınca şiddet gören 30 kişi, Meriç Nehri'nde mahsur kaldıkları adacıktan kurtarıldı.
    • AA
    • 08.04.2021 - 14:08
    • Güncelleme : 08.04.2021 - 14:21
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    Yunan şiddeti can aldı

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 Nisan'da Yunanistan tarafından şiddet gören ve botlarının devrilmesi sonucu Meriç Nehri'ndeki adacıkta mahsur kalan 30 kişilik grup kurtarılarak, Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

    1 GÖÇMEN ÖLDÜ

    Olayda bir düzensiz göçmen hayatını kaybetti. MSB, sağlık ekiplerinin adacıkta göçmenlere müdahale ederken çekilen fotoğrafları da paylaştı.

    Yunanistan

    Yunanistan

    Yunanistan

    Yunanistan

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