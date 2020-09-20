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    Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu'ndan Türkiye'ye işgalci suçlaması

    Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu'ndan Türkiye'ye işgalci suçlaması

    Türkiye'yi KKTC'de işgalci ilan eden Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, "Türkiye buna son vermeli. Kapsamlı çözüm böyle sağlanır." dedi.
    • DHA
    • 20.09.2020 - 16:00
    • Güncelleme : 20.09.2020 - 16:00
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    Türkiye'ye bağlanma ihtimalini "korkunç" diye nitelendiren KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın sözleri birilerine cesaret vermiş olmalı...

    Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ziyareti öncesi çizgiyi aştı.

    TÜRKİYE İŞGALCİ SUÇLAMASI

    Rum haber sitesine konuşan Sakellaropulu, "Ada’daki Türk işgaline son verilmesi ve 'Kıbrıs Cumhuriyeti' hükümranlığının tamamında uygulanması zemininde kapsamlı çözüm bulunması maksadıyla müzakerelerin BM çerçevesinde yeniden başlamasını başarmak için Kıbrıs siyasi liderliğiyle sürekli iş birliği içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

    "CEVAP VERMEYE HAZIRIZ"

    Yunanistan'ın tahriklerini de hiçe sayan Sakellaropulu, "Türkiye ile diplomasi yolunu izliyoruz. Ve iyi komşuluk ilişkilerine mutlak saygı duyuyoruz. Ancak,Türkiye'nin herhangi bir meydan okumasını göğüslemeye ve cevap vermeye her an hazırız." dedi.

    Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu ndan Türkiye ye işgalci suçlaması #1

    EOKA MEZARLARINI ZİYARET EDECEK

    Güney Kıbrıs'ta Rum lider Nikos Anastasiadis ile de bir araya gelecek olan Sakellaropulos, Kıbrıs Türklerine yaptığı katliamlarla öne çıkan EOKA’cıların mezarlarını da ziyaret edeceği bildirildi.

    KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türkiye fobisi

    Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu ndan Türkiye ye işgalci suçlaması #2

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