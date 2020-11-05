Yunanistan'da 20 FETÖ'cü ve 10 PKK'lı yakalandı

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda, 20 Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi ve 10 PKK'lının, kaçak yoldan İtalya'ya gitmeye çalışırken yakalandığı bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Mora'nın kuzeybatısında bulunan Katakolo Limanı'ndaki 'NEMO' adlı balıkçı teknesinde, aralarında 20 FETÖ üyesi ve 10 PKK'lının bulunduğu 65 düzensiz göçmen tespit edildi.

GÖÇMENLERLE BİRLİKTE KAÇACAKLARDI

Afgan ve Iraklılardan oluşan göçmen grubuyla İtalya'ya kaçmak isteyen grupta bulunan FETÖ'cülerden bazılarının, "eski polis" olduklarını savunduğu, bu kişilerin kendilerini Yunan makamlarına "Gülenci" olarak tanıttığı ileri sürüldü.

PKK'lıların arasında ise "eski milletvekili, akademisyen ve gazetecilerin bulunduğu" iddia edildi.

Konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.