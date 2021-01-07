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    Yunanistan'da papaz, köyü kamyonetle kutsadı

    Yunanistan’da bir papaz, Hz. İsa’nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle kutsal suyla köyünü kutsadı.
    • DHA
    • 07.01.2021 - 12:01
    • Güncelleme : 07.01.2021 - 12:32
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    Yunanistan'da papaz, köyü kamyonetle kutsadı

    Yunanistan’ın Lianokladi köyünde görev yapan papaz, Hazreti İsa’nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü ve halkı koronavirüs salgınından korumak gerekçesiye kamyonetin kasasında bulunan 15 litrelik kutsal suyu yollara döktü.

    "KORONAVİRÜS VE KÖTÜLÜKLERDEN KORUYOR"

    Açıklama yapan papaz, "Hz. İsa’nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle dua ediyoruz. Bu köyün azizlerinden kalma eşyaları yanıma alarak kamyonetle bu kutsal topraklar için dua ettim. Bu dualar köyümüzü aynı zamanda koronavirüs ve tüm kötülüklerden koruyor." ifadelerini kullandı.

    Köy halkının şaşırdığı o anlar ise cep telefonuyla kayda alındı.

    Yunanistan'da papaz, köyü kamyonetle kutsadı ViDEO

    Yunanistan papaz kutsal su

    Yunanistan papaz kutsal su

    Yunanistan papaz kutsal su

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