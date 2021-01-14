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    Yunanistan'ın en büyük askeri araç şirketi İsrail'e satıldı

    Ekonomik krizin eşiğindeki Yunanistan'ın en büyük Askeri Araç Sanayii (ELVO), yeni sahipleri olan İsrailli Plasan kooperatifine şubat ayında devredilecek.
    • DHA
    • 14.01.2021 - 10:13
    • Güncelleme : 14.01.2021 - 10:27
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    Yunanistan'ın en büyük askeri araç şirketi İsrail'e satıldı

    Merkezi Selanik’te Sindos Sanayi Bölgesi’nde bulunan ve Yunanistan’ın en büyüklerinden olan Askeri Araç Sanayii (ELVO), eylül ayında yapılan açık artırma sonucunda 3 milyon euroya İsrail’in Plasan kooperatifine satıldı.

    İsrailli şirketin, ilk taksit bedeli olan 1 milyon euroyu ödendiği açıklandı.

    YATIRIM YAPILACAK

    İsrailli kooperatif, şirket için 95-135 milyon euro arası bir yatırım planı sunarken, yatırımın 5 yıllık zaman zarfında gerçekleşeceği ifade edildi.

    ELVO

    ELVO’NUN TARİHSEL SÜRECİ

    Yunanistan Araç Endüstrisi SA, 1972 yılında Stagier Hellas SA olarak kamyon, traktör ve motor üretmek amacıyla kuruldu.

    Avusturya iştirakinin Yunan Devleti’ne devredilmesinin ardından şirket, 1986 yılında, Yunanistan Araç Endüstrisi adını aldı. Ağustos 2000’de, uluslararası bir ihaleden sonra, hisselerinin ve yönetiminin yüzde 43’ü 'Mytilineos'a geçti. ELVO 2014 yılında özel bir tasfiye rejimine alındı.

    ELVO

    ELVO

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