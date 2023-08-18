Alman ekonomisi alarm veriyor: 'Avrupa'nın hasta adamı' Almanya'da Angela Merkel sonrası kurulan koalisyon hükümeti ekonomik açıdan umut vaat etmiyor. İngiliz ekonomi dergisi The Economist de konuyu dergi kapağına taşıyarak, "Almanya yeniden Avrupa’nın hasta adamı mı oldu?" ifadelerini kullandı.

ensonhaber.com Avrupa'da kriz üstüne kriz yaşanıyor... Bu ülkelerden biri de Almanya. Ülkenin 'Ebedi şansölyesi' olarak anılan Angela Merkel, 16 yıldır sürdürdüğü başbakanlık görevini kendi isteğiyle bıraktıktan sonra yerine Olaf Scholz geldi. Koalisyon hükümeti başarılı olamadı Bunun üzerine kurulan koalisyon hükümeti, başarısızlıklarıyla eleştiriler almaya başladı. Eleştirilerin başında ise dünya çapında yaşanan ekonomik darboğaz yer alıyor. Ekonomi alarm veriyor Ülkede enflasyon ile beli bükülen halk, ekonominin alarm vermeye başlamasıyla tedbir çağrılarında bulunuyor. Ekonominin yerinde sayması, geleceğe dair umut vaat etmemesine yorumlanıyor. 'Avrupa'nın hasta adamı' İngiliz ekonomi dergisi The Economist de Alman ekonomisine ilişkin dikkat çekici bir ifade kullandı. Derginin kapağında Almanya ‘Avrupa’nın hasta adamı’ olarak nitelendirildi. Not 'Avrupa’nın hasta adamı’ deyim, genellikle ekonomik zorluklar yaşayan ülkelere atıfta bulunmak için kullanılır.