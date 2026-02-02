Avrupa'da Epstein krizi: Kraliyet aileleri hamilelik iddialarıyla karıştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Epstein belgeleri ortaya çıktı...

ABD’de, 'reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma' suçlarıyla tutuklu yargılandığı esnada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili üç milyon sayfa, 180 bin fotoğraf ve 2 bin videoluk dosya, cuma günü ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

KRALİYET AİLELERİ LİSTEYE GİRDİ

Avrupa’daki kraliyet çevreleri, ABD’de cinsel saldırı suçlarından mahkûm edilen ve cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein skandalının gölgesiyle yeniden sarsılıyor.

Epstein ile yüksek profilli kişiler arasındaki e-posta alışverişini de içeren belgelerde İngiltere, Norveç, Danimarka ve İsveç’ten Kraliyet ailelerine mensup isimlerin de yer alması Avrupa saraylarında depreme neden oldu.

'SOYLU' İSİMLERİN EPSTEIN İLE BAĞLANTISI

Epstein’ın yasal sıkıntılar yaşadığı dönemdeki bağlantılarını sergileyen ve pek çoğu on yıldan daha eskiye dayanan belgelerde, tüm Kraliyet ünvanları geçen yıl elinden alınan eski İngiltere Prensi Andrew Mountbatten Windsor, Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit, Danimarka Kralı Frederik ve İsveç Prensesi Sofia’nın adları da geçiyor.

DANİMARKA KRALI

Dünyanın en eski monarşilerinden biri olan Danimarka’nın Kralı Frederik’in, söz konusu belgelerde adının 2 kez geçtiği ifade ediliyor.

Kral Frederik’in, prens olduğu dönemde Epstein’ın bağlantılı olduğu bir iş insanı ile görüştüğü ve bir akşam yemeği için hazırlanan davetli listesinde adının geçtiği belirtiliyor.

Kraliyet tarafından yapılan açıklamada, Kral Frederik’in Epstein ile hiç tanışmadığı savunuldu.

"BİZİM SOFİA'MIZ"

İsveç Prensesi Sofia’nın da 2012’de Epstein’in özel davetlisi olarak New York’ta bir film gösterimine katıldığı öne sürülüyor.

Epstein’e 2010 yılında gönderilen bir e-postada, Prenses’ten "bizim Sofia’mız" başlığıyla bahsedildiği görülüyor.

HAMİLE KALDIĞI İDDİALARI

Norveç’te özellikle samimiyeti ve 'ulaşılabilir' bir figür olmasıyla tanınan Prenses Mette Marit’in adının ise söz konusu belgelerde, binden fazla kez geçtiği öne sürülüyor.

Kayıtlar, Veliaht Prensesi’nin Jeffrey Epstein’e ait Palm Beach evinde en az 4 gün misafir edildiğini belgeledi.

E-postalar arasında daha şahsi ifadeler, görüş planları, alışveriş ve sosyal sohbetlere ilişkin ifadeler dikkat çekti.

Bazı mesajlarda, Marit’in bir dönem Epstein’den hamile kaldığı iddiası da yer aldı.

Prenses’in yolladığı bir e-postada "(Epstein) Beni hep gülümsetiyorsun. Çünkü beynimi gıdıklıyorsun." dediği görülüyor.

PRENSES ÖZÜR DİLEDİ

Öte yandan skandalın ardından Norveç medyasına konuşan Prenses, "Epstein ile herhangi bir şekilde iletişim kurduğum için pişman olduğumu belirtmek isterim. Bu durum son derece utanç verici." ifadelerini kullandı.

'ESKİ' PRENS YİNE BAŞROLDE

Epstein ile bağlantıları nedeniyle geçen yıl kraliyet ailesinden aforoz edilen İngiltere eski Prensi Andrew, yeni belgelerde de başrolde yer alıyor.

Andrew’un, 2010’da Epstein ile e-posta aracılığıyla haberleştiği ve bir yazışmada "Buraya, BP’ye (Buckingham Sarayı) gelirsen çok memnun olurum. Kiminle gelmek istersen gel." ifadelerini kullandığı görülüyor.

Bir diğer belgede ise Epstein, Andrew’u 26 yaşındaki Rus bir kadınla akşam yemeğine davet ediyor.

Skandalın ardından İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Andrew’un ABD Kongresi’nde ifade vermesi gerektiğini ima ederek "Bilgisi olan herkes, kendilerinden hangi biçimde istenirse istensin, bu bilgiyi paylaşmaya hazır olmalı." değerlendirmesinde bulundu.