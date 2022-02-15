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    Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 13 düştü

    Rusya-Ukrayna arasında gerilimin düşmesine yönelik işaretlerin ardından Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğalgaz fiyatları yüzde 13 azaldı.
    • AA
    • 15.02.2022 - 19:29
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    Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 13 düştü

    Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı bu haftaya 88 avro civarında başlamıştı.

    YÜZDE 13 AZALDI

    Bugün sabah saatlerinde 80 avro üzerinde seyreden doğalgaz kontratlarının fiyatı Türkiye saatiyle 19.12'de yüzde 13 azalarak 70 avroya indi.

    DÜŞÜŞTE RUSYA'NIN BAZI BİRLİKLERİNİ GERİ ÇAĞIRMASI ETKİLİ OLDU

    Fiyatlardaki düşüşte, Rusya Savunma Bakanlığının tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin, bağlı bulundukları üslere dönmeye başladıklarını duyurması etkili oldu.

    RUSYA, AVRUPA'YA EN FAZLA DOĞALGAZ TEDARİK EDEN ÜLKE KONUMUNDA

    AB ülkeleri, mevcut durumda doğalgaz ihtiyacının yüzde 90'ını ithal ediyor. Rusya, Avrupa’ya en fazla miktarda doğalgaz tedarik eden ülke konumunda bulunuyor.

    Öte yandan Avrupa'da doğalgaz fiyatları son bir yılda yaklaşık 5 kat artış gösterdi. Söz konusu gaz fiyatları geçen yılın aynı döneminde 18 avro seviyesindeydi.

    Avrupa da gaz fiyatları yüzde 13 düştü #1

     


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