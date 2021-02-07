Avrupa'da kar yağışı etkili oldu

Almanya ve Hollanda, kar yağışının ardından beyaza büründü. İngiltere'de de benzer manzaralar yaşanırken, İtalya'da şampiyona için kar temizliği yapıldı.

Kar yağışı ve soğuk hava, Avrupa'da etkisini gösteriyor.

Almanya’da yoğun kar nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilendi.

TREN SEFERLERİ İPTAL

Özellikle Kuzey Ren Vestfalya, Aşağı Saksonya, Saksonya-Anhalt ve Thüringen eyaletlerinde etkili olan tipi ve buzlanmadan dolayı tren seferleri iptal edildi, otoyollarda araçlar yollarda kaldı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, polis buzlanmadan dolayı bazı otoyolları kapattı.

Almanya ve Hollanda'da kar yağışı VİDEO

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HOLLANDA İLE SEFERLER DURDURULDU

Birçok kentte otobüs seferleri durdurulurken buzlanmadan dolayı yüzlerce trafik kazası meydana geldi.

Alman Demiryolları'ndan (Deutsche Bahn) yapılan açıklamada, Hamburg ile Kuzey Ren Vestfalya arasındaki tren seferlerinin iptal edildiği, Hamburg-Berlin tren hattında da aksamaların yaşanacağı bildirildi.

Açıklamada, Almanya ile Hollanda arasındaki tren seferlerinin durdurulduğu kaydedildi.

OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI DEVAM EDECEK

Kuzey-Ren Vestfalya’nın Hagen kentinde bir sirk çadırının çöktüğü, burada bulunan 13 hayvanın kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Ostfriesland bölgesinde ise ağaçların devrildiği kaydedildi. Kuzey-Ren Vestfalya polisi, halka evde kalmaları çağrısında bulundu.

Alman Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamada, kar ve tipinin ülkenin orta bölgesini etkisi altına aldığına işaret edilerek, olumsuz hava şartlarının yarına kadar devam edeceği belirtildi.

HOLLANDA'DA KAR FIRTINASI

Hollanda’da cumartesi akşamından itibaren başlayan kar fırtınası ve aşırı soğuk hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (KNMI), bugün rüzgarla oluşan kar yığınları ve keskin soğuk nedeniyle ülkenin tamamında kırmızı alarm verildiğini duyurdu.

Açıklamada, doğudan esen güçlü rüzgar nedeniyle oluşan kar yığınlarının trafik için tehlike oluşturabileceği belirtildi.

UÇAK VE TREN SEFERLERİ İPTAL

Olumsuz hava koşulları nedeniyle havalimanlarında çok sayıda uçuşun iptal edildiği bildirildi.

Tren seferlerinin yarına kadar iptal edildiği, diğer toplu taşımalarda da aksamalar yaşandığı ve çok sayıda aracın yollarda kaldığı kaydedildi.

Bazı bölgelerde 30 santimetreye kadar ulaşan karın ve aşırı soğukların tüm hafta devam edeceği bilgisi de paylaşıldı.

KARŞILAŞMALAR ERTELENDİ

Belediyelere bağlı Sağlık Hizmetleri (GGD) tarafınca yapılan açıklamada ise kırmızı alarm nedeni ile koronavirüs test ve aşı lokasyonlarının bugün kapalı kalacağı ve randevusu olan 40 bin kişiye yeni bir randevu verileceği belirtildi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uzatılıp uzatılmayacağını görüşmek için başbakanlık konutunda yapılacak toplantı da ertelendi.

Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB) da tüm karşılaşmaların olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

İTALYA'DA ŞAMPİYONA HAZIRLIĞI

İtalya'da askerler, Alp Disiplini Dünya Şampiyonası için tribünlerdeki kar birikintisini temizledi.

İngiltere'de de kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte dışarı çıkanlar, beyaz örtünün keyfini yaşadı.