Avrupa'da koronavirüse karşı aşılama başladı

Kıtada geniş kapsamlı aşı uygulaması çerçevesinde harekete geçildi.

Avrupa ülkelerinde eş zamanlı koronavirüs aşı kampanyası bugün başladı.

Almanya, Macaristan, Slovakya'da uygulama kapsamında aşı dağıtımları için harekete geçildi.

AB'DE KORONA AŞILAMASI

İtalya, Çek Cumhuriyeti ve İspanya'da belirlenen aşı merkezlerinde ilk aşılar uygulandı.

İLK TESLİMATLAR YAPILDI

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin her biri cumartesi günü Pfizer/BioNtech üretimi olan 10 bin dozun altında ilk sevkiyatı teslim aldı.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, aşının ücretsiz ve isteğe bağlı olacağını kaydetti.

İLK AŞIYI ÇEKYA BAŞBAKANI OLDU

Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis, ülkede ilk koronavirüs aşısının yapıldığı isim olarak kayıtlara geçti. İtalya'da aşılama kapsamında sağlık görevlileri aşı olmaya başladı.

PİLOT ŞIRINGA ÇİZDİ

Bu arada Almanya'da bir pilot, radara yansıyan görüntülerde, uçakla ülkenin güneyinde şırıngayı resmeden bir rota izleyerek, koronavirüs aşısının ülkeye gelişini kutladı.

"DOKUNAKLI BİR AN"

Macaristan İnsan Kaynakları Bakanı Miklos Kasler, "Bugün salgını kontrol altına almak için önemli bir adım attık." dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaptığı açıklamada, "Avrupa Aşılama Günlerimiz dokunaklı bir birlik anıdır." diye konuştu.

AVRUPA'DA KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Şimdiye kadar 335 bini aşkın koronavirüs kaynaklı ölüm ve 14 milyondan fazla vakanın görüldüğü kıtada ilk etapta yaşlı, bakıma muhtaç kişiler ve sağlık çalışanları aşılanacak.

Salgını önleme kapsamında neredeyse tüm AB ülkeleri, katı kısıtlamaları devreye aldı.