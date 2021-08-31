Avrupa'da köylere taşınanlara 44 bin euro teşvik verilecek

Avrupa ülkeleri, nüfusları azalan köylerinde bölgeleri yeniden hareketlendirmek için taşınacak kişilere 44 bin euroya kadar teşvik verileceğini açıkladı.

Avrupa'da başta İspanya ve İtalya olmak üzere birçok ülke köyleri yeniden canlandırıp, nüfuslarını artırmak amacıyla taşınacak kişilere teşvikler sunuyor.

44 bin euroya kadar teşvik verileceği açıklanırken, özellikle evden çalışanların hedef alındığı belirtildi.

YERLEŞENLERE 580 BİN TL VERİLECEK

İskoçya, nüfusun azalmasını engellemeye yönelik bir plan kapsamında, önümüzdeki beş yıl içinde Outer Hebrid bölgesindeki North Uist adasına yerleşecek kişiler aradığını açıkladı.

Hükümet, programa 5 milyon sterlin bütçe ayırdığını bildirilirken 100 kişi ya da aileye adaya yerleşmeleri için 50 bin sterlin (580 bin TL) verileceği belirtildi.

'DİJİTAL GÖÇEBELER'

Koronavirüs pandemisi, dünya çapında iş yapış şekillerinden yaşam yerlerine kadar birçok şeyin değişmesine neden oldu.

Evden çalışmanın arttığı bu süreçte, nüfusu her geçen gün azalan ve ekonomileri tükenen Avrupa köyleri ise, kişilere taşınmaları karşılığında 44 bin euroya kadar (435 bin TL) teşvik teklif ediyor.

Ünlü araştırmacı William Russell, başta azalan nüfus olmak üzere, kasaba veya köylere ekonomik teşvik ve tarihi eser niteliği taşıyan evlerin yenilenmesinin amaçlandığı teşvikler ile ilgili özellikle evden çalışan ‘dijital göçebeler’ adı verilen grubun hedeflendiği belirtti.

İSPANYA, ASTURİAS'TAKİ KÜÇÜK KASABALAR

İspanyolların bir kısmı, ülkenin geleneksel pueblolarını (köyleri) daha büyük şehirlere taşınmak için terk ediyor.

Bu nedenle yerel yöneticiler, insanları geri getirmenin en iyi yolunun finansal bir teşvik sunmak olduğu sonucuna vararak, taşınan her aileye 3 bin euro (Yaklaşık 30 bin TL) verileceğini açıkladı.

Nüfusu 600’ün altına inen ve 17’inci yüzyıldan kalma mimarisiyle Avrupa’nın en eski yapılarından bazılarını bulunduran Asturias köylerinde, yöneticiler doğan her bebeğin ailesine de 3 bin euro verileceğini bildirdi.

İSPANYA GALİÇYA

İspanya’da köylerine taşınanlara teşvik verileceğini açıklayan bir diğer köy ise Galiçya dağlarının arasında bulunan Rubia.

Yöneticiler, köye taşınmak için İber yarımadasının manzarasının yeterli olabileceğini düşünse de, taşınan kişilere aylık 100 ila 150 euro arasında para verileceğini aktardı.

İRLANDA’NIN TAMAMI

Son dönemde birçok şirket, düşük kurumlar vergisi ve AB ile olan bağlantıları nedeniyle İrlanda'yı Avrupa merkezi olarak seçmiş durumda.

İrlanda, ülkesine taşına şartlarını gevşetirken, ülkede şirket kurmak isteyen kişilere ilk üç yılında 10 kişiye iş ya da 1 milyon euro satış yapma şartı koşuyor.

Bu şartlarla birlikte ülkede sadece geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle 120 milyon euronun üzerinde yardım dağıtıldı.

İSVİÇRE: ALBİNEN DAĞLARI BOYUNCA

İsviçre, dağlık inziva yerleşim yeri olan Albinen'e taşınılması durumunda aile başına 25 bin 200 dolar ödeme yapıyor.

2017 yılından bu yana her yıl dört aileye bu teşviki veren ülkede, şartlar ise; 45 yaşından küçük olmak, en az 10 yıl kalmak ve vatandaş olmak ya da vatandaş olan biriyle evlenmek.

Dünyanın en iyi eğitim ve sağlık hizmetlerinin bulunduğu belirtilen Albinen ile ilgili bir diğer çekici durumun ise, temiz havası ve yüksek maaş imkanları olduğu belirtiliyor.

1 EUROYA EVLER

İtalya’da son dönemlerde eski ve tarihi evlerin aynı benzer doku ile yenilenmesi amacıyla 1 euroya satışa çıkması her geçen gün daha da popüler oldu.

Sicilya, Sardunya, Abruzzo ve Milano’da yapılan teşvikler ile köy nüfuslarının artırılması hedefleniyor.

İTALYA: PUGLİA, ABRUZZO VE CALABRİA'DAKİ KÖYLER

1 Euroya tarihi bir ev alıp yenilemenin cazip gelmediği kişiler için ise İtalya’da kişilerin taşınmaları üzerine başka teşvikler de bulunuyor.

İtalya'nın Puglia bölgesinde yer alan orta çağ köyü Candela, bekarlara, çiftlere veya çocuklu ailelere 800 ila 2 bin euro arasında teşvikler sunduğunu açıkladı.

‘Küçük Napoli’ olarak adlandırılan köyden teşvik alabilmek için şartlar ise, 7 bin 500 euronun üzerinde bir maaş ve resmi ikamet başvurusu.

ABRUZZO

İtalya’da bir diğer teşvik veren köy ise Abruzzo bölgesinde Santo Stefano di Sessanio.

Arnavut kaldırımlarıyla döşenmiş kasaba, kaldığınız süre boyunca bir iş yeri açmanız beklentisiyle, 18-40 yaşları arasındaki yeni sakinleri orada yaşamaya teşvik etmek için yakın zamanda 44 bin euroya varan hibeler sunmaya başladı.

Köy nüfusunun 2 binin altına inmesi nedeniyle teşvik paketini hızlandıran köye başvurma şartlar ise 40 yaşın altında olmak.

Ülkede teşvik ise bin ila 8 bin euro şeklinde üç yılda ödeniyor.