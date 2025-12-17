Avrupa’da maaş haritası çıktı: En çok kazandıran ülkeler

- Eurostat 2024 verilerine göre, Avrupa'da maaşlar ülkelerin ekonomik gücü ve yaşam maliyetlerine göre büyük farklılıklar gösteriyor.
- Lüksemburg en yüksek ortalama maaşı 82 bin 969 euro ile alırken, Bulgaristan 15 bin 387 euro ile en düşük ortalama maaşa sahip.
- Yüksek katma değerli sektörler ve sendika faktörleri, ülkeler arasındaki maaş farklarını etkileyen ana unsurlar arasında yer alıyor.
Avrupa'da ücretler hep merak edilen bir konu olmuştur...
Avrupa Birliği’nde çalışan başına yıllık ortalama gelir yaklaşık 39 bin 800 euro olarak hesaplandı.
LÜKSEMBURG ZİRVEDE
Lüksemburg 82 bin 969 euro ile listenin zirvesinde yer alırken Bulgaristan, 15 bin 387 euro ile en düşük ortalama maaşa sahip ülke oldu.
Danimarka, İrlanda, Belçika, Avusturya ve Almanya ise 50 bin euronun üzerinde maaş ortalamalarıyla üst sıralarda yer aldı.
BÖLGESEL FARK DİKKAT ÇEKİYOR
Rakamlar, Batı ve Kuzey Avrupa’da ücretlerin daha yüksek, Doğu ve Güneydoğu Avrupa’da ise daha düşük olduğunu gösteriyor.
Yunanistan ve Macaristan, Bulgaristan’ın ardından ortalama maaşı 20 bin euronun altında kalan ülkeler arasında bulunuyor.
ÜCRETLERİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER
Uzmanlara göre finans, bilişim ve ileri imalat gibi yüksek katma değerli sektörlerin güçlü olduğu ülkelerde maaşlar daha yüksek seyrediyor.
Sendikalaşma oranı, toplu sözleşmeler ve yasal asgari ücret düzeyi de ülkeler arasındaki ücret farklarında belirleyici rol oynuyor.
SATIN ALMA GÜCÜ TABLOSU DEĞİŞTİRİYOR
Satın alma gücü standardı (PPS) dikkate alındığında ülkeler arasındaki fark azalıyor.
Yaşam maliyeti farklarının hesaba katıldığı bu ölçümde, en yüksek ve en düşük maaş arasındaki fark 2,5 kata kadar düşüyor; Lüksemburg yine üst sırada yer alırken, Yunanistan alt sıralarda bulunuyor.
Mevcut artış eğiliminin sürmesi halinde, Avrupa Birliği’nde ortalama maaşın 2026’ya kadar 43 bin euronun üzerine çıkması öngörülüyor.