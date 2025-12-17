Otomotiv devi 568 bin aracını geri çağırıyor: Can güvenliği riski…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Hyundai’nin Palisade SUV modellerine ilişkin yürüttüğü ön incelemeyi sonuçlandırdı.

Kurumdan yapılan açıklamada, toplam 568 bin 580 aracı kapsayan incelemenin tamamlandığı ve dosyanın kapatıldığı bildirildi.

Söz konusu süreçte, emniyet kemerlerinin bazı durumlarda kendiliğinden açılabileceğine dair olası güvenlik riski mercek altına alındı.

Özellikle olası kazalarda yolcu güvenliğini tehlikeye atabileceği değerlendirilen bu sorunla ilgili olarak Hyundai’nin geri çağırma kararı alması, incelemenin sona ermesinde belirleyici oldu.

NHTSA, atılan bu adımın ardından ilave bir teknik soruşturmaya ihtiyaç duyulmadığını açıkladı.

ÜCRETSİZ ONARILACAK

Hyundai’nin Palisade modeline yönelik başlatılan geri çağırma sürecine ilişkin yetkililerden yeni açıklamalar geldi.

Yapılan bilgilendirmede, geri çağırma kapsamında araçlarda gerekli güvenlik düzenlemelerinin hayata geçirileceği ve tüm araç sahiplerinin resmi kanallar üzerinden bilgilendirileceği belirtildi.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Hyundai’nin attığı adımların ardından ek bir yaptırım ya da yeni bir düzenleyici sürece ihtiyaç duyulmadığını açıkladı.

Hyundai cephesinden daha önce yapılan açıklamalarda ise, emniyet kemerleriyle ilgili tespit edilen riskin kısa sürede ortadan kaldırılacağı ve araç sahiplerine ücretsiz servis hizmeti sağlanacağı ifade edilmişti.

Geri çağırma kapsamına giren Palisade sahiplerinin, yetkili servislerde yapılacak kontrollerden herhangi bir ücret ödemeden faydalanabileceği vurgulandı.