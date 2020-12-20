Avrupa'da mutasyona uğramış korona paniği

İngiltere'de kornavirüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan bir mutasyonunun tespit edilmesi paniğe neden oldu. İngiltere Sağlık Bakanı Hancock, virüsün kontrolden çıktığını söyledi.

Avrupa'da yüksek ölüm sayılarına neden olan koronavirüs salgını, bulunan aşılarla birlikte tam kontrol altına alındı gözüyle bakılırken, İngiltere'den kotü haber geldi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede görülen koronavirüsün mutasyona uğramış ve yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün tespit edildiğini açıkladı.

TEDBİRLER SIKILAŞTIRILDI

Noel dolayısıyla üklede bazı korona tedbirlerinin gevşetilmesi gündemdeyken, mutasyon haberi geri adım attırdı.

İngiltere içinde tedbirleri gevşetmek bir yana, daha da sıkılaştırıldı.

İngiltere'den gelen haberlerin ardından Avrupa da alarma geçti.

MUTASYON 3 ÜLKEDE DAHA TESPİT EDİLDİ

Dünya Sağlık Örgütü, aynı mutasyonun Hollanda, Danimarka ve Avustralya'da da tespit edildiğini açıklarken, Holanda ve Belçika, İngiltere'ye uçuşları yasakladı. Diğer Avrupa ülkelerinden de benzer kararlar çıkması bekleniyor.

Diğer yandan Johnson'un açıklamalarının ardından İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, da durumu değerlendirdi.

MUTASYON KONTROLDEN ÇIKTI

Medyaya açıklamalarda bulunan Hancock, “Vaka sayısında adeta patlama yaşandı ve gidecek çok yolumuz var. Aşılar tamamlanmadan kontrol altına almak çok zor gözüküyor” dedi.

Mutasyona uğrayan virüsün kontrolden çıktığını söyleyen Hancock, “Orijinal planımızda virüsün mutasyona uğrayacağına dair bir bilgimiz yoktu. Mutasyona uğramış virüsün bu kadar hızlı yayılacağını tahmin etmiyorduk. VUI-202012/01 ismi verilen bu virüsün orijinal koronavirüse göre daha hafif olduğuna dair bir kanıt yok” ifadelerini kullandı.

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