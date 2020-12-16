Avrupa'da Noel öncesi koronavirüs önlemleri

Koronavirüs önlemleri Avrupa'da artan vaka sayıları nedeniyle sıkılaştı.

Koronavirüs salgını ile tüm dünyanın mücadelesi devam ediyor.

Yılbaşı ve Noel'e sayılı günler kala Avrupa sokaklarında her yıl alışık olduğumuz renkli görüntüler ve hazırlıklar olmakla birlikte hemen hemen tüm kutlamalar yasaklanmış durumda.

Vakaların artmasından endişe duyan Avrupa ülkeleri yılbaşı dönemi yeni kararlarla kısıtlamaları sıkılaştırma yoluna başvurdu.

ALMANYA

Almanya 16 Aralık'ta ülke genelinde yeniden sokağa çıkma kısıtlamaları uygulayacak ve yeni tedbirler en erken 10 Ocak'a kadar sürecek.

Hayati önemde olmayan dükkanlar, kuaförler ve okullar kapanacak. Restoranlar, barlar ve spor salonları da kapalı olmaya devam edecek.

En fazla iki haneden, 5 kişiye kadar kişinin bir evde bir araya gelmesine izin verildi.

24-26 Aralık tarihleri arasında ise bu yasak gevşetilecek.

İTALYA

İtalya'da birçok bölgede kısmi sokağa çıkma kısıtlamaları yürürlükte. Vaka sayılarına göre sarı, turuncu ve kırmızı renklerle ifade edilen üç aşamalı önlemler uygulanıyor.

Hükümet 21 Aralık ile 6 Ocak arasında farklı bölgeler arasında seyahati yasakladı.

22:00 ile 05:00 arasında ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlamaları da uygulanıyor.

Kırmızı olarak belirlenen bölgelerde tüm barlar, restoranlar ve dükkanların çoğu kapalı durumda.

Hayati hizmetleri sunan dükkanlar, eczane ve süpermarketler ile fabrikalar açık.

Turuncu bölgelerde restoranlar ve barlar kapalı ancak kuaförler ile güzellik salonları hizmet vermeye devam ediyor.

Sarı bölgelerde ise restoran ve barlar 18:00'e kadar açık. Müzeler, tiyatrolar, sinemalar, spor salonları ve yüzme havuzları kapalı tutuluyor.

FRANSA

Fransa'da ekim sonunda ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamaları 15 Aralık'ta gevşetildi.

Evden çıkarken doldurulması gereken formlara artık ihtiyaç duyulmasa da barlar, restoranlar, tiyatrolar, sinemalar ve kayak merkezleri kapalı kalmaya devam edecek.

Ülke genelinde saat 21:00 ile 07:00 arasında uygulanacak sokağa çıkma yasakları yalnızca Noel gecesi için kaldırılacak.

İSPANYA

İspanya'da 23 Aralık ile 6 Ocak tarihleri arasında farklı bölgeler arasında seyahat yalnızca aile ve arkadaş ziyareti amacıyla mümkün.

Noel ve yılbaşı etkinliklerinde en fazla 10 kişiye kadar buluşmaya izin veriliyor.

İspanya'da da 23:00 ile 06:00 saatleri arasında ülke genelinde sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Bu kısıtlamanın 2021'in Mayıs ayına kadar sürmesi bekleniyor.

Toplu taşımalarda ve kapalı alanlarda altı yaşın üstündeki herkesin maske takması zorunlu. Bazı bölgelerde bu zorunluluk açık hava için de yürürlükte.

BELÇİKA

Normalde en fazla bir kişinin bir haneyi ziyaret etmesine izin veriliyordu ancak 24-25 Aralık tarihlerinde bu kural gevşetilecek ve aynı anda iki kişinin ziyaretine izin verilecek.

Dış mekanlarda ise en fazla dört kişinin bir araya gelmesine izin veriliyor.

1 Aralık'tan itibaren tüm dükkanlar açılacak ancak müşterilerin tek başlarına alışveriş yapması ve 30 dakikadan fazla bir dükkanda vakit geçirmemesi isteniyor.

Ülke genelinde maske takmak zorunlu tutuluyor.

HOLLANDA

Ülkede 15 Aralık ile 19 Ocak arasında hayati önemi olmayan tüm dükkanlar, sinemalar, kuaförler, spor salonları ve okullar kapalı olacak.

Kısıtlamalar Noel dolayısıyla üç günlük gevşetilecek, her haneye üç ziyaretçinin gelmesine izin verilecek.

Hükümet Mart ortasına kadar zorunlu olmayan yurtdışı seyahatlerin ertelenmesi tavsiyesinde bulundu.