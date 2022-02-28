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    Avrupa'da Rusya karşıtı protestolar

    Avrupa'da Rusya karşıtı protestolar

    Almanya, Fransa, Çek Cumhuriyeti ve Hollanda'da Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı askeri harekat protesto edildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 28.02.2022 - 00:00
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 00:19
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    Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatın ardından tüm dünya ülkelerinden tepkiler gelmeye devam ederken Batılı ülkelerde, Rusya karşıtı protestolar düzenlendi.

    "UKRAYNA VE TÜM AVRUPA İÇİN BARIŞ" SLOGANLARI ATILDI

    Göstericilerin çoğunun Kovid-19 önlemleri kapsamında maske taktığı görülen gösteride, üzerinde "Savaşı durdurun", "Almanya rengini belli et", "Ben Rus’um ama savaşı desteklemiyorum", "Savaş çözüm değildir", "Ukrayna’yla beraberiz", "Putin evine dön" yazan dövizler taşındı.

    Ayrıca, gösterilerde "Savaşı durdurun! Ukrayna ve tüm Avrupa için barış" sloganları atıldı.

    BİNLERCE KİŞİ MEYDANLARI DOLDURDU

    Binlerce kişinin katıldığı gösterilere, yoğun ilgi vardı. Ünlü meydanları dolduran kalabalık, fotoğraflara yansıdı.

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