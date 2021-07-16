Avrupa'da sel kabusu

Şiddetli yağışlar, kıtada sel felaketini beraberinde getirdi. Binlerce kişi için tahliye emri çıkarılırken, kayıp kişiler aranıyor.

Almanya'yı vuran sel felaketinin ardından benzer manzaralar, Berlin'e komşu ülkelerde de yaşandı.

Fransa, Belçika ve Hollanda, yıkıcı selden etkilenen yerler arasında bulunuyor.

10 BİN KİŞİYE TAHLİYE EMRİ

Üç ülkenin sınırları içerisinde yer alan Maas Nehri boyunca binlerce sakin, evlerinden ayrılmaları yönünde uyarıldı.

Hollanda makamları, Maastricht şehri ve komşu köylerde yaşayan 10 bin kişiye evlerini tahliye etme emri verdi.

ÜÇ KİŞİ KAYIP

Belçika'da, itfaiyeciler tarafından kullanılan küçük bir kurtarma botunun alabora olması sonucu üç yaşlı kişi kayboldu.

Belediye Başkanı Philippe Godin, "Ne yazık ki, çabucak yutuldular. Korkarım ki öldüler." dedi.

AVRUPA'DA SEL FELAKETİ

Belçika'nın güney ve doğu kesimlerinde kara yolları su altında kaldı. Tren seferleri durdurulurken, istasyonlar perşembe gününden itibaren kapatıldı.

Limbourg şehrinde yaşanan su baskınları nedeniyle Meuse Nehri boyunca uzanan tüm şehirler boşaltılırken, Fransa, İtalya ve Avusturya yardıma hazır olduğunu bildirdi.

KRİZ MASASI KURULDU

Lüksemburg, şiddetli yağışların tetiklediği acil durumlara müdahale etmek için kriz masası oluşturdu. Başbakan Xavier Bettel, su altında kalan birkaç evin kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Fransa'nın kuzeydoğusunda şiddetli yağış tarlalar, birçok ev ve Romagne-sous-Montfaucon'daki Birinci Dünya Savaşı müzesinde su baskınına yol açtı. İtfaiye ekipleri, kamp alanlarındaki insanları tahliye etti.

İKİ GÜNDE İKİ AYLIK YAĞMUR YAĞDI

Aire Nehri, bazı bölgelerde son 30 yılın en yüksek seviyelerine yükseldi. Fransız ulusal hava durumu servisi, sadece iki günde iki aylık ortalama yağmur yağdığı bilgisini paylaştı.

METREKAREYE 154 LİTRE YAĞIŞ

Deutsche Welle'nin haberine göre, Almanya'nın Köln şehri yakınlarına son 24 saat içinde metrekare başına 154 litre yağış düştü.

Uzmanlar, sanayileşmiş toplumun hava durumu dalgalanmalarına uyum sağlama yeteneğinin bozulmaya yaklaştığına dikkati çekiyor.

Geçmişte insanların nispeten istikrarlı iklim koşullarına alışkın olduğu, ancak hava olaylarının özellikle son dönemde "daha önce hiç yaşanmamış bir hızda" gerçekleştiği belirtiliyor.

"AVRUPA TUFANI"

Yaşanan sel felaketleri, uluslararası basının ilk sayfalarında yer buldu. Financial Times, "Avrupa tufanı" başlığıyla duyurduğu haberinde, onlarca kişinin su baskınlarında yaşamını yitirdiğini aktardı.

Belçika'nın Liege şehrinde insanların, sel suları içinde hareket etmeye çalıştığı belirtildi.

Benzer görüntülerin Almanya'da da yaşandığı ifade edilen haberde, sonbaharda düzenlenecek seçimlerde Hristiyan Birlik partilerinin başbakan adayı olan CDU Genel Başkanı Armin Laschet'in "Tekrar tekrar birçok olayla karşı karşıya kalacağız ve bu da iklim önlemlerini hızlandırmamız gerektiği anlamına geliyor." ifadesi paylaşıldı.

"200 BİN KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI"

İspanya'nın El Pais gazetesi, Almanya'dan sel felaketinin yol açtığı bir kareye yer verdiği haberinde, ülkede şimdiye kadar bilinen en şiddetli yağışların evleri, arabaları ve sokakları harap ettiğini okurlarına aktardı.

Elektrik kesintisinin yaşandığı, bunun sonucunda 200 bin kişinin telefonsuz ve internetsiz kaldığı kaydedildi.

"SEL, AVRUPA'YI SÜPÜRDÜ"

Wall Street Journal ve New York Times da Almanya'da yaşanan sel faleketinden fotoğrafları ilk sayfalarına taşıdı.

Yağışlı günlerin ardından ölümcül sel felaketinin "Avrupa'yı süpürdüğü" ifade edildi.