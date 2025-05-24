Avrupa’da uçak yolculuklarında ayakta seyahat dönemi başlıyor

Haber Merkezi

Uçak seyahati, son yıllarda artan bilet fiyatlarıyla birçok kişi için adeta lüks bir ulaşım şekli haline geldi.

Özellikle kısa mesafe uçuşlarda ekonomik seçenekler bulmak güçleşirken, Avrupa’daki bazı düşük maliyetli havayolu şirketleri bu duruma yeni bir çözüm getirmeye hazırlanıyor.

UÇAKTA 'AYAKTA SEYAHAT' DÖNEMİ

2026 yılından itibaren başlayacak olan uygulamayla, bazı uçaklarda ekonomi sınıfındaki standart koltukların yerini “ayakta seyahat” imkanı sunan özel koltuklar alacak.

KULLANILACAK KOLTUK MODELİ TANITILDI

The Economic Times'da yer alan habere göre, İtalyan tasarım firması Aviointeriors tarafından geliştirilen ve “Skyrider 2.0” olarak adlandırılan bu yeni koltuk modeli, yolcuların yaklaşık 45 derece eğimli bir pozisyonda, bacak ve karın kaslarını kullanarak destek sağladığı, bisiklet selelerine benzeyen bir yapıya sahip.

Koltuklar yere ve tavana sabitlenirken, güvenlik kemeri de bulunuyor. Standart koltuklardan yaklaşık yarı ağırlığında olan bu tasarım, uçak içinde daha az yer kaplıyor.

YOLCU SAYISINDA YÜZDE 20 ARTIŞ BEKLENİYOR

Bu sayede, kısa mesafeli iki saate kadar süren uçuşlarda uçaklara yüzde 20’ye varan oranda daha fazla yolcu alınması mümkün olacak.

Havayolu şirketleri, bu artan kapasite ile bilet fiyatlarını düşürerek daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor. Ayrıca daha hafif ve basit yapılı koltuklar, temizlik ve bakım sürecini hızlandırarak uçakların kalkış sürelerini kısaltacak.

SADECE KISA MESAFE UÇUŞLAR İÇİN GEÇERLİ OLACAK

Daha önce 2018’de tanıtılan ancak henüz uygulamaya konmamış Skyrider 2.0, iddialara göre tüm havacılık güvenlik testlerinden geçti ve yasal onayları aldı

Ancak bu koltuklar, sadece kısa mesafe uçuşlar için uygun görülüyor.

Uzun süreli yolculuklarda yolcuların konforu için standart koltuklar tercih edilecek.

YENİ SİSTEMDE BİLETLER 1 VEYA 5 STERLİN OLACAK

Bu yenilikle birlikte, Avrupa’da düşük maliyetli uçak yolculuğu konseptinde radikal bir değişim yaşanacak.

Daha önce Ryanair gibi şirketlerin gündeme getirdiği, ayakta seyahat bilet fiyatlarının 1 ila 5 İngiliz sterlini (115-575 TL) arasında olabileceği öngörülüyor.

Bu model, özellikle seyahat maliyetlerini minimuma indirmek isteyen yolcular için yeni bir alternatif sunacak.