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- Avrupa'da, yaşlı vatandaşlar aşı merkezlerinin yolunu tuttu
Avrupa'da, yaşlı vatandaşlar aşı merkezlerinin yolunu tuttu
Dünya çapında koronavirüse karşı ilk aşılamalar başlarken, Avrupa ülkelerindeki yaşlılara evde hizmet verilmemesi dikkat çekti.
- Haber Merkezi
- 19.01.2021 - 21:17
Çin'den Türkiye'ye getirilen koronavirüs aşıları, ilk etapta sağlık çalışanlarına uygulandı.
Bugün ise huzurevleri, engelli ve bakımevlerinde kalan yaşlılar ile birlikte 90 yaş üzeri vatandaşların aşı uygulaması başladı.
TÜRKİYE'DE EVDE HİZMET
Ülkemizdeki yaşlı vatandaşlar aşılarını evlerinde yaptırma imkanına sahipken, diğer ülkelerde ise bu fırsatın tanınmadığı görüldü.
AVRUPA'DA AŞI MERKEZLERİNE AKIN ETTİLER
Fransa, İngiltere, Almanya, Yunanistan gibi bazı ülkelerden gelen aşı fotoğrafları yaşanan durumu gözler önüne serdi.
Aşı merkezlerine gelen yaşlı ve engelli yüzlerce vatandaş, saatlerce sıra bekledikten sonra aşı yaptırabildi.
(YUNANİSTAN)
(ALMANYA)
(ALMANYA)
(İNGİLTERE)
(İNGİLTERE)
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