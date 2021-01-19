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    Avrupa'da, yaşlı vatandaşlar aşı merkezlerinin yolunu tuttu

    Avrupa'da, yaşlı vatandaşlar aşı merkezlerinin yolunu tuttu

    Dünya çapında koronavirüse karşı ilk aşılamalar başlarken, Avrupa ülkelerindeki yaşlılara evde hizmet verilmemesi dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 19.01.2021 - 21:17
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    Çin'den Türkiye'ye getirilen koronavirüs aşıları, ilk etapta sağlık çalışanlarına uygulandı.

    Bugün ise huzurevleri, engelli ve bakımevlerinde kalan yaşlılar ile birlikte 90 yaş üzeri vatandaşların aşı uygulaması başladı.

    TÜRKİYE'DE EVDE HİZMET

    Ülkemizdeki yaşlı vatandaşlar aşılarını evlerinde yaptırma imkanına sahipken, diğer ülkelerde ise bu fırsatın tanınmadığı görüldü.

    Avrupa da, yaşlı vatandaşlar aşı merkezlerinin yolunu tuttu #1

    AVRUPA'DA AŞI MERKEZLERİNE AKIN ETTİLER

    Fransa, İngiltere, Almanya, Yunanistan gibi bazı ülkelerden gelen aşı fotoğrafları yaşanan durumu gözler önüne serdi.

    Aşı merkezlerine gelen yaşlı ve engelli yüzlerce vatandaş, saatlerce sıra bekledikten sonra aşı yaptırabildi.

    Avrupa da, yaşlı vatandaşlar aşı merkezlerinin yolunu tuttu #2

    (YUNANİSTAN)

    Avrupa da, yaşlı vatandaşlar aşı merkezlerinin yolunu tuttu #3

    (ALMANYA)

    Avrupa da, yaşlı vatandaşlar aşı merkezlerinin yolunu tuttu #4

    (ALMANYA)

    Avrupa da, yaşlı vatandaşlar aşı merkezlerinin yolunu tuttu #5

    (İNGİLTERE)

    Avrupa da, yaşlı vatandaşlar aşı merkezlerinin yolunu tuttu #6

    (İNGİLTERE)

    Avrupa da, yaşlı vatandaşlar aşı merkezlerinin yolunu tuttu #7

    (FRANSA)

    Avrupa da, yaşlı vatandaşlar aşı merkezlerinin yolunu tuttu #8

    (İSRAİL)

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