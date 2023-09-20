Avrupa'da zehirli hava yüzünden yılda 400 bin kişi ölüyor Avrupa'da yaşayan insanların yüzde 98'inin zararlı hava soluduğu ve bunun yılda 400 bin ölüme yol açtığı belirlendi.

AA

The Guardian gazetesi, Avrupa'daki hava kirliliğine dair bir araştırma gerçekleştirdi.



Araştırmada Avrupa'nın "ciddi bir halk sağlığı kriziyle" karşı karşıya olduğu ve kıtadaki neredeyse herkesin tehlikeli düzeyde hava kirliliği olan bölgelerde yaşadığı ortaya çıktı.



Toplanan verilerin analizi, ayrıntılı uydu görüntüleri ve 1.400'den fazla yer izleme istasyonundan alınan ölçümler de dahil olmak üzere en son metodoloji kullanılarak yapıldı.

Avrupa'da insanları yüzde 98'i hava kirliliğine sahip bölgelerde yaşıyor

İnsanların %98'i, Dünya Sağlık Örgütü'nü (WHO) aşan, son derece zararlı ince parçacık kirliliğine sahip bölgelerde yaşıyor.

Neredeyse üçte ikisi, hava kalitesinin WHO'nun yönergelerinin iki katından fazla olduğu bölgelerde yaşıyor.

Kuzey Makedonya en çok etkilenen ülke

Avrupa'da krizden en çok etkilenen ülke Kuzey Makedonya oldu.

Ülke genelinde insanların neredeyse üçte ikisi, PM2.5 için DSÖ kurallarının dört katından daha fazlasına sahip bölgelerde yaşarken, başkent Üsküp de dahil olmak üzere dört bölgede bu rakamın neredeyse altı katı hava kirliliğinin olduğu tespit edildi..

Mevcut WHO yönergeleri, PM2.5'in yıllık ortalama konsantrasyonlarının metreküp başına 5 mikrogramı aşmaması gerektiğini belirtmektedir.

Yılda 400 bin ölüme yol açıyor

Yeni analiz, Avrupa nüfusunun yalnızca yüzde 2'sinin bu sınır dahilindeki bölgelerde yaşadığını ortaya çıkardı.

Uzmanlar, PM2.5 kirliliğinin kıta çapında yılda yaklaşık 400.000 ölüme neden olduğunu söylüyor .

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)