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    Avrupa'daki maymun çiçeği vaka sayısı: 17 bin 509

    Avrupa ülkelerinde tespit edilen maymun çiçeği vakası sayısının 17 bin 509 olduğu belirtilirken vakaların yüzde 99'u erkeklerde görüldü.
    • 13.08.2022 - 07:27
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    Avrupa'daki maymun çiçeği vaka sayısı: 17 bin 509

    Dünya koronavirüsü tam olarak atlatamazken Avrupa ülkelerindeki maymun çiçeği vakası sayısı belli oldu.

    Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ile Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) ortak çalışmasına göre, Avrupa'daki 35 ülkede 9 Ağustos itibarıyla tespit edilen 17 bin 509 maymun çiçeği vakasının olduğu belirtildi.

    Vakaların yüzde 99'u erkeklerde görüldü

    Vakaların yüzde 40'ı 31-40 yaş arasındaki kişilerde, yüzde 24'ü 41-50 yaş, yüzde 23'ü ise 18-30 yaş grubunda tespit edildi. Virüsün görüldüğü kişilerin yüzde 99'unun erkeklerden oluştuğu belirtildi.

    En çok vaka İspanya'da

    Vakaların 13 binden fazlası İspanya, Almanya, İngiltere ve Fransa'da ortaya çıktı. En çok vaka İspanya'da belirlendi. Bu ülkedeki maymun çiçeği vaka sayısının 5 bin 162, Almanya'da 2 bin 982, İngiltere'de 2 bin 973 ve Fransa'da 2 bin 423 olduğu kaydedildi.

    Belirtileri nelerdir

    Vakaların çoğunda hastalık belirtileri olan kızarıklık veya döküntünün yanı sıra ateş, yorgunluk, kas ve baş ağrısı ile üşüme hissi görüldü.

    Virüs nedeniyle 2 kişi öldü

    AA'nın haberine göre; virüsün belirlendiği 544 kişinin hastaneye götürüldüğü, 163'ünün hastanelerde tedavi gördüğü, 3 kişinin yoğun bakımda tutulduğu belirtildi. Yoğun bakıma alınanlardan 2'sinin hayatını kaybettiği açıklandı.

    Avrupa daki maymun çiçeği vaka sayısı: 17 bin 509 #1


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