Avrupalı bakanlardan ortak açıklama: İsrail'in Gazze’de 'kalıcı varlık kararı' kınandı

İsrail, Gazze'nin tamamını işgal planında ilk aşamaya geçerken dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor.

Altı ülkenin dışişleri bakanları ortak bir açıklama yaparak İsrail'in, Gazze politikasını kınadı.

ULUSLARARASI HUKUKUN AÇIK İHLALİ

İzlanda, İrlanda, Lüksemburg, Norveç, Slovenya ve İspanya Dışişleri Bakanları, yaptıkları yazılı açıklamada, yoğunlaşan askeri operasyonların Hamas’ın elinde tutulan rehinelerin hayatını riske attığını ve kadınlar, çocuklar ile yaşlılar dahil çok sayıda masum Filistinlinin ölümüne yol açtığını vurguladı.

Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinin ise uluslararası hukukun açık ihlali olduğu belirtildi.

"OPERASYONLARI DERHAL GÖZDEN GEÇİRİN"

Açıklamada, İsrail’in temel sivil altyapıyı sistematik biçimde hedef almasının, özellikle savunmasız, yerinden edilmiş sivillerin barındığı alanları da vurmasının kabul edilemez olduğu kaydedilirken, “İsrail hükümetine kararını derhal gözden geçirme ve operasyonları durdurma” çağrısı yapıldı.

Bakanlar ayrıca, Gazze’de kıtlığın teyit edilmesi ve gelecek haftalarda çevre bölgelere yayılacağı öngörüsü karşısında derin endişe duyduklarını aktardı.

İNSANİ YARDIM VURGUSU

Açıklamada, İsrail’in insani yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği hatırlatılırken, BM ile insani yardım kuruluşlarının sahada engelsiz şekilde çalışmasına izin verilmesi istendi.

Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesinden ve şiddet yanlısı yerleşimcilerin cezasız kalan eylemlerinden de kaygı duyulduğu belirtilen açıklamada, devam eden askeri operasyonların iki devletli çözüm önünde ciddi engel oluşturduğu vurgulandı.

"ULUSLARARASI TOPLUM SESSİZ KALMAYACAKTIR"

“Uluslararası toplum insan hakları ihlalleri karşısında sessiz kalmayacaktır” denilen açıklamada, kalıcı ateşkes için arabuluculuk çabalarına destek verileceği ve tüm rehinelerin derhal serbest bırakılması gerektiği kaydedildi.