Avrupalı çiftçiler, Brüksel’i traktörlerle kilitledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

AB’nin tarım politikaları ile Latin Amerika ülkeleriyle imzalanması planlanan “Mercosur” anlaşmasına tepki gösteren çiftçiler, sendikaların çağrısıyla Brüksel’de toplandı. Belçika’nın farklı bölgelerinden gece boyunca yola çıkan çiftçiler, güvenlik bariyerlerini aşarak sabah saatlerinde başkente ulaştı. Traktör konvoyları, özellikle AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu binalarına giden ana arterleri trafiğe kapattı.

AP BİNASI ÖNÜNDE GERGİNLİK TIRMANDI

Protestocular, Avrupa Parlamentosu binası önünde ateş yakarken, çevredeki binalara taş, sis bombası ve havai fişek attı. Lüksemburg Meydanı’nda kurulan polis barikatları traktörlerle yıkıldı. Gösteriler sırasında sokaklar adeta savaş alanına döndü.

POLİS TAZYİKLİ SU VE BİBER GAZI KULLANDI

Önceki protestolara kıyasla daha sert bir tutum sergileyen çiftçilere karşı polis de müdahalenin dozunu artırdı. Güvenlik güçleri, barikatları aşan ve uyarılara rağmen dağılmayan kalabalığa tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Olaylarda yaralanan ya da gözaltına alınanlara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ÇİFTÇİLERİN TALEBİ: MERCOSUR'DAN VAZGEÇİLSİN

Protestocu çiftçiler, AB’nin ortak tarım politikası bütçesinin artırılmasını ve tarım ürünü ithalatını genişletmeyi hedefleyen Mercosur anlaşmasından geri adım atılmasını istiyor. Çiftçiler ayrıca, 2027 sonrasında planlanan Ortak Tarım Politikası reformları kapsamında sübvansiyonlarda kesinti yapılmasından endişe ediyor.

LİDERLERİN GÜNDEMİ UKRAYNA

Brüksel’de sokaklar karışırken, AB liderlerinin zirve gündeminde Ukrayna’ya 2026 ve 2027 yıllarında sağlanması planlanan mali destek yer alıyor. Liderlerin, Rusya’ya ait ve Belçika bankalarında dondurulan yaklaşık 210 milyar dolarlık varlığın kullanımı konusunda “ortak borçlanma” seçeneğini de ele alması bekleniyor.

ORBAN'DAN SERT TEPKİ: "BU ANLAŞMA ÇİFTÇİLERİ BİTİRİR"

Zirveye katılan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Mercosur anlaşmasına sert tepki göstererek, “Bu anlaşma çiftçileri bitirir. Küresel rekabette ayakta kalma şanslarını tamamen ortadan kaldırır” ifadelerini kullandı.