Avrupalı liderler Beyaz Saray'da Trump'ın etrafında toplandı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı bitirmek istiyor.

Seçim zamanı verdiği en büyük vaatler arasında Rusya-Ukrayna arasında ateşkesi sağlamak olan Trump, geçtiğimiz günlerde de Alaska'da Putin ile görüştü.

Dün ise Beyaz Saray'da tarihi bir gün yaşandı.

ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ve Avrupalı liderler bir araya geldi.

LİDERLER TRUMP'IN KARŞISINDA TOPLANDI

Ukrayna Devlet Başkan Zelensky, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Oval Ofis'te Trump'ın karşısında tek sıra halinde toplandı.

LİDERLERİN SURAT İFADELERİ DİKKATİ ÇEKTİ

Trump'ın etrafında toplanan liderlerin surat ifadeleri dikkati çekti. Oldukça gergin gözüken liderlerin karşısında Trump ise gayet rahat bir tavırdaydı.

Fotoğraflar, görüşmelerden saatler sonra Beyaz Saray tarafından servis edildi.