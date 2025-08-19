Beyaz Saray paylaştı: Ukrayna'nın işgal edilmiş haritası üzerinde kare

Beyaz Saray'da tarihi bir gün yaşandı...

ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ve Avrupalı liderler bir araya geldi.

GÜNDEM BARIŞ ANLAŞMASI

Birleşmenin ana gündem maddesi Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barışının sağlanmasıydı.

Trump, "Ateşkes değil, barış olacak" açıklamalarında bulundu.

BEYAZ SARAY PAYLAŞTI

Görüşme kritik öneme sahipken Beyaz Saray'dan dikkat çeken bir fotoğraf paylaşımı geldi.

Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı Dan Scavino, Trump ve Zelensky'in harita önünde konuştuğu kareyi paylaştı.

İŞGAL EDİLMİŞ TOPRAKLAR

Fotoğraf karesinde Ukrayna'nın işgal edilmiş toprakları ve Trump'ın Zelensky'e harita üzerinden bir takım şeyler anlattığı görüldü.

TRUMP YARDIMA HAZIR

İngiliz Financial Times gazetesi, Ukrayna'nın güvenlik garantisi karşılığında Trump'a 100 milyar dolarlık silah anlaşması önerdiğini öne sürdü.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞECEK

Trump toplantının ardından, Putin ve Zelensky arasında bir görüşmenin gerçekleşeceğini, zirvenin yapılacağı yere ise henüz karar vermediklerini açıkladı.

Bu arada AFP, Putin'in Trump'a "Zelensky ile görüşmeye hazır olduğunu" söylediğini duyurdu.

İSTANBUL ALTERNATİFLER ARASINDA

Öte yandan zirveye ev sahipliği yapacak yerler arasında İstanbul'un da değerlendirildiği öğrenildi.

AVRUPALI LİDERLERLE DE GÖRÜŞTÜ

Trump ve Zelensky, ikili görüşme sonrası AB ve NATO liderleriyle bir araya geldi.

Trump, toplantı sürerken Rusya lideri Putin ile 40 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi.