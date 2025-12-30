Avrupalı liderler, Ukrayna'ya destek ve yeniden inşa sürecini görüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş kızgın şekilde devam ederken barış çalışmaları da yoğun halde sürüyor.

Avrupalı liderler, Ukrayna'ya verilen destek ve ülkeyi çevreleyen meseleleri görüşmek için bir araya geldi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X sosyal medya platformundan görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

UKRAYNA'YI AB'YE KATMA VURGUSU

Özgür bir Ukrayna devletinin refahının AB'ye katılımla sağlanacağının altını çizen von der Leyen, "Bu aynı zamanda başlı başına önemli bir güvenlik garantisidir. Katılım süreci yalnızca Birliğe katılan ülkeler için değil, geçmişteki genişleme dalgalarının da gösterdiği üzere, tüm Avrupa için fayda sağlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, Avrupalı liderlerle görüşmenin verimli geçtiğini, Ukrayna'nın güvenliği, ülkeye destek ve yeniden inşa konularının ele alındığını ifade etti.

ZELENSKY İLE TRUMP GÖRÜŞMÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Aralık'ta, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde görüşmüştü.

Görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik süreçte büyük ilerleme kaydedildiğini ifade ederken, Zelensky ise 20 maddelik barış planının yaklaşık yüzde 90'ı üzerinde uzlaşı sağlandığını açıklamıştı.

UKRAYNA'NIN PUTİN'İN EVİNE SALDIRDIĞI AÇIKLANMIŞTI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün yaptığı açıklamada "Ukrayna'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu" belirtmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ise Putin'in resmi konutuna saldırı girişiminde bulunmadıklarını bildirmişti.