Avustralya, 5.9 büyüklüğünde depremle sarsıldı

Yerin 10 kilometre derinliğinde yaşanan deprem, halkta paniğe yol açtı. Deprem anı ve sonrasında yaşananlar kaydedildi.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde deprem meydana geldi.

Büyüklüğü 5.9 olarak kaydedilen deprem, eyaletin başkenti Melbourne’deki 46 binada hasara yol açtı.

AVUSTRALYA DEPREMLE SALLANDI

Victoria Eyaleti Başbakan Yardımcısı James Merlino, merkez üssü Victoria eyaletinin başkenti Melbourne’ün yaklaşık 180 kilometre kuzeydoğusundaki Mansfield bölgesi olan ve yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamada bulundu.

CANLI YAYINDA SARSINTI ANI

Büyüklüğü önce 6.0 olarak açıklanan daha sonra da 5.9’a düşürülen depremin Melbourne’ün Kensington, Ascot Vale, Prahran, Balwyn, Elsternwick, Northcote ve West Melbourne semtlerinde 46 binanda hasara neden olduğunu açıklayan Merlino, söz konusu binalardaki hasarlardan çoğunun küçük çapta olduğunu söyledi.

Deprem anı, ABC News televizyonundaki canlı yayında hissedildi. Stüdyodakiler, ilk başta ne olduğuna anlam veremese de daha sonra deprem olduğunu fark etti. Yaşanan kısa süreli panik, kameraya yansıdı.

Avustralya’da 5.9 büyüklüğünde deprem ViDEO

ARTÇI SARSINTI UYARISI

Eyalette başka bir hasar olup olmadığının tespiti için helikopter görevlendirdiklerini belirten ve artçı sarsıntılara karşı vatandaşlardan dikkatli olmalarını isteyen Merlino, "Elimizde şu aşamada herhangi bir yaralanma raporu yok." ifadelerini kullandı.

RAFLARDAKİ ÜRÜNLER DÜŞTÜ

Sabah saatlerinde meydana gelen ve Victoria eyaletindeki birçok kentte korkuya neden olan depremde, bazı ofislerde çalışanlar geçici olarak dışarı çıkartılırken, depremin şiddetinden marketlerdeki ürünlerin raflardan yere düştüğü görüldü.

DİĞER BÖLGELERDE HİSSEDİLDİ

Victoria Acil Servis operasyonlarının baş görevlisi Tim Wiebusch, 100 yardım talebi olduğunu, bunların yaklaşık 55'inin Melbourne'den geldiğini kaydetti. Wiebusch, depremin merkez üssünün daha az nüfuslu bir bölgede olmasını "şans" olarak nitelendirdi.

Şiddetli depremin Victoria eyaletinin yanı sıra Yeni Güney Galler (NSW), Güney Avustralya ve Avustralya Başkent Bölgesi’nde de hissedildiği açıklandı. Panikleyen halk, bulundukları binaları terk etti.

1989'DA YAŞANAN DEPREMİN BİLANÇOSU

Avustralya’nın NSW eyaletinin Newcastle kentinde 28 Aralık 1989 yılında meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde 13 kişi hayatını kaybetmiş, 160 kişi de yaralanmıştı.