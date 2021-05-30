Avustralya'daki fare istilası aylardır hayatı olumsuz etkiliyor. Çiftçilerin 'acil eylem planı' çağrısı üzerine hükümet 5 bin litre 'en öldürücü' fare zehrinin kullanılmasını önerdi.

Avustralya'nın New South Wales ve Queensland bölgelerindeki kırsal kasabalarında yoğun yağışların getirdiği selden kaynaklı fare istilası, aylardır hayatı olumsuz etkiliyor.

Çiftçilerin tahıl ve mahsüllerini telef eden fare istilasına karşı 'acil eylem planı' talep etmesi üzerine, Avustralya hükümeti, 5 bin litre 'en öldürücü' fare zehrinin kullanılması önerisinde bulundu.

ÇİFTÇİLER 'ACİL EYLEM PLANI' İSTEDİ

Tottenham, Walgett ve Gulargambone kentlerindeki hastanelerde bulunan 3 hasta, fareler tarafından ısırıldı. NSW Batı Bölgesi Sağlık Servisi, evlerde yaşayan farelerin bir sonucu olarak böbrek yetmezliğine ve menenjite neden olabilen nadir bir hastalık olan leptospirosis vakası bildirdiğini açıkladı.

Bölgede üretim yapan çiftçiler, sayıları milyonu bulan kemirgenlerin, tahıl ve mahsulleri telef ettiğini belirterek yetkililerden çare bulunmasını talep etti.

Avustralya Başbakan Yardımcısı Michael McCormak, fare istilasına çözüm için 5 bin litre ‘en öldürücü’ fare zehrinin kullanılmasını önerdi. Öneri bir çok kesim tarafından endişeye yol açarken, çiftçiler, kullanılacak zehrin ekinlere zarar vereceğini ve vahşi yaşamı tehlikeye sokacağını ifade etti.

Avustralya fare istilası altında VİDEO



İSTİLANIN ZARARI 318 BİN TL

Yeni Güney Galler Çiftçiler Derneği, fare istilasının tarım sektörüne pahalıya mal olduğunu açıkladı.

Yapılan anket sonuçlarında fare istilasının çiftçileri 38-116 bin dolar (318 bin TL ila 972 bin TL) arasında maddi zarara uğrattığı sonucunu ortaya koydu. Yetkililerin acil önlemler sayesinde maddi zararın milyon dolarlara ulaşmasının önüne geçildiği bildirildi.

CİDDİ ORANDA TEHLİKELİ BİR ÖNERİ

Charles Sturt Üniversitesi’nde ekolojist Dr. Maggie Watson, hükümetin 5 bin litrelik fare zehri eylem planı önerisinin, çevre için ciddi oranda tehlikeli olduğunu ifade etti.

Zehirde bulunan bromadiolone maddesini toprağa sızabileceğini ifade eden Dr. Watson, bu maddenin böceklerde biyolojik olarak depolanabileceği uyarısında bulundu.

Dr. Watson, “Yırtıcı kuşların popülasyonunu tamamen azaltabilirsiniz. Bu kuşların geri dönmeleri 15-20 yıl sürebilir ve ortaya çıkan bir sonraki fare vebası için herhangi bir doğal kontrolümüz olmaz” ifadelerine yer verdi.

DEVE VE KEDİ KATLİAMI YAPILMIŞTI

Avustralya hükümeti 2019 yılında vahşileşen kediler için 2 milyon kediyi öldürme planı yapılmıştı. Gerekçe olarak ise vahşileşen kedilerin çiftçilerin mallarına zarar vererek çevrecilik sistemini bozması gösterilmişti.

Ayrıca, 2020 yılının Eylül ayında çıkan orman yangınında su tasarrufunda önlem almak isteyen hükümet, develerin çok su içtiğini hesaplayarak 10 binden fazla devenin katliamı için bir plan daha yapmıştı.