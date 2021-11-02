Avustralya, Hindistan ve Çin aşılarını kabul etti

Avustralya, Hindistan ve Çin aşılarını kabul etti

Koronavirüse karşı mücadelelerini sürdürmeye devam eden Avustralya'da, Hindistan’ın Covaxin ve Çin'in de BBIBP-CorV aşılarının artık ülkede tanındığını açıkladı.

Koronavirüse karşı çalışmalarına devam eden Avustralya'da yeni gelişmeler yaşandı.

Ülkenin ilaç düzenleme kurumu Terapötik Ürünler İdaresi (TGA), Hindistan’ın Bharat Biotech şirketince üretilen Covaxin ve Çin'in Sinopharm firmasının geliştirdiği BBIBP-CorV kovid-19 aşılarını tanıdığını açıkladı.

ÜLKEYE GİRİŞLERİNDE TAM AŞILI SAYILACAKLAR

TGA, Avustralya’da henüz kullanımda olmayan ancak dünyanın birçok ülkesinde yaygın olarak uygulanan Covaxin ve BBIBP-CorV aşılarını yaptıran yolcuların Avustralya sınırlarının açılmasıyla ülkeye girişlerinde tam aşılı olarak kabul edileceklerini duyurdu.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN BİLGİLER DAHİLİNDE AŞIYI TANIDILAR

Söz konusu aşıların virüse karşı koruma sağladığını ve potansiyel olarak gelen bir yolcunun Avustralya'dayken enfeksiyonu başkalarına bulaştırma veya kovid-19 nedeniyle hasta olma olasılığını azalttığını gösteren ek bilgileri elde ettiklerini açıklayan TGA, Dünya Sağlık Örgütü tarafından verilen bilgileri de dikkate alarak aşıları tanıma kararı aldıklarını bildirdi.

AstraZeneca, Pfizer-BioNTech ve Moderna tarafından geliştirilen aşıların uygulandığı Avustralya’da 16 yaş üzeri aşıya müsait olan nüfusun yüzde 77,5’i çift doz aşı yaptırırken tek doz aşı olanların oranıysa yüzde 88,3’e ulaşmış durumda.