Avustralya'da 29 yıl önce hapisten kaçan kişi koronadan dolayı geri döndü

29 yıl önce hapishaneden kaçan Darko Desic, koronavirüsün işlerini durma noktasına getirmesi üzerine cezaevine geri döndü.

Avustralya’nın Yeni Güney Galler bölgesinde herkesi şaşırtan bir olay yaşandı.

29 yıl öce hapisten kaçan Darko Desic (64), koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kalıp ev kirasını ödeyemeyince polise teslim olmak zorunda kaldı.

KESİCİ ALETLERİ KULLANARAK HAPİSTEN KAÇMIŞTI

Esrar yetiştirmekten 3,5 yıla mahkum olan Desic, 13 ay cezaevinde yattıktan sonra 1 Ağustos 1992 gecesi demir testeresi ve cıvata kesiciler de dahil bazı aletleri kullanarak Grafton Islah Merkezi'nden kaçtı.

Tüm aramalara rağmen bulunamadığı kayıtlara geçen Desic’in, Sydney’in kuzey sahillerine yerleşerek, nakit para karşılığı inşaat işleri ve tamirci olarak çalıştığı belirtildi.

HAPİSHANENİN EVSİZ OLMAKTAN DAHA İYİ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜ

Desic, eyalette yaklaşık 3 aydır devam eden sıkı kovid-19 yasakları dolayısıyla işlerinin tamamen durması üzerine kirasını ödeyemez hale geldi.

Evi boşaltarak sahilde yaşamaya başlayan Desic, demir parmaklıklar ardında yaşamanın evsiz olmaktan çok daha kolay olacağını düşünerek polise teslim oldu.

Sydney’in Surry Hills semtindeki hapishane hücresinden video bağlantıyla Merkez Yerel Mahkemesi'ndeki duruşmaya katılan ve kefaletle serbest kalma talebi reddedilen Desic’in, 28 Eylül 2021 Salı günü cezaevinden kaçmak suçlamasıyla yeniden aynı mahkemeye çıkması bekleniyor.