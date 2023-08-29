Avustralya'da unutkanlık şikayetiyle doktora giden kadının beyninde solucan bulundu Emerging Infectious Diseases dergisine göre, unutkanlık ve farklı hastalıklar şikayetiyle hastaneye giden 64 yaşındaki kadının beyninde 8 santimetre uzunluğunda solucan olduğu belirlendi.

AA

Avustralya'da, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

64 yaşındaki kadın, Ocak 2021'de 3 hafta boyunca süren karın ağrısı ve ishalin yanı sıra kuru öksürük, ateş ve geceleri aşırı terleme gibi şikayetlerle hastaneye gitti.

Kadının şikayetleri arasına 2022'de unutkanlık ve depresyon da eklenince, Canberra'da bir hastaneye sevk edildi.

MR taraması yapılan kadının, anormal beyin aktiviteleri tespit edilmesi nedeniyle ameliyat olmasına karar verildi.

8 santimetre solucan bulundu

Emerging Infectious Diseases dergisine göre, ameliyat esnasında doktorlar, kadının beyninden 8 santimetre uzunluğunda ve 1 milimetre genişliğinde canlı solucan çıkardı.

İncelenmesi için laboratuvara gönderilen solucanın, genelde pitonlarda görülen bir parazit olduğu belirlendi.

Evinin yanında göl bulunduğu belirtildi

Çalışmada, söz konusu parazitin insanlarda görüldüğüne dair daha önce bir rapor olmadığı kaydedildi.

Hastanın evinin yakınlarındaki bir göl olduğu ve gölün çevresinde parazitin yaşadığı piton türünün bulunduğu bilgisi verildi.

Parazitin yumurtası olduğu düşünüldü

Kadının, göl çevresindeki otlara dokunması ya da çevreden topladığı bitkileri yemeklerde kullanması sonucu, yılanın boşaltım yoluyla attığı parazitin yumurtasını vücuduna aldığı düşünülüyor.