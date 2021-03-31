Avustralya'da aşı krizi

Hükümetin mart ayı sonuna kadar 4 milyon koronavirüs aşısı uygulama hedefinin yalnızca 670 binde kalması, ülkede krize yol açtı.

Avustralya'da, hükümetin koronavirüs salgına karşı mücadele kapsamında başlatılan aşılama kampanyasında mart sonuna kadar 4 milyon kişinin aşılanması hedefi hüsranla sonuçlandı.

SADECE 670 BİN AŞILAMA YAPILDI

Avusturalya medyasında, ülkede yalnızca 670 bin kişinin koronavirüs aşısı olduğu, yüzde 85 kişinin ise aşı olmayı beklediği ifade edildi.

İstediği hedefi tutturamayan hükümet, muhalefet tarafından sert dille eleştirildi.

HEDEFTE GÜNCELLEME YAPILDI

Avusturalya Sağlık Bakanı Greg Hunt, olaya ilişkin açıklama yaparak, "Bu, ulusal aşı programının tam olarak amaçlandığı şekilde hızlandığını gösteriyor." diye konuştu.

Hükümet, istediği aşılama sayısına ulaşamaması üzerine yeni hedefi nisan ve mayıs ayı olarak yeniden güncelledi.