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    Avustralya’da bir adam kanguruyla yumruk yumruğa dövüştü

    Bahçesine giren kanguruyla 6 dakika boyunca yumruk yumruğa kavga eden, mücadeleden galip çıktı. O anlar kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2022 - 12:27
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    Avustralya’da bir adam kanguruyla yumruk yumruğa dövüştü

    Avustralya’da bir kişi, köpeklerinin havlaması üzerine bahçeye çıkınca dev bir kanguruyla karşılaştı.

    Kanguruyu uzaklaştırmaya çalışan adam başaramayınca kaçmak istedi ancak bu kez de kangurunun saldırısına uğradı.

    Böylelikle de yumruk yumruğa kavga başladı.

    Yüzünü kapattı, mücadeleye başladı

    59 yaşındaki adam önce yere düştü, ardından eline bir sopa aldı.

    Kendini korumak için 1.80’lik dev kanguruya vurmaya başlayan adam, yara almamak için de yüzünü kapattı.

    6 dakikalık kavga

    Büyük kavga, 6 dakika sürdü.

    Mücadeleyi korkusuz adam kazandı ancak ısırıktan kaçamadı.

    “Yaklaşmayın, uzaklaşın”

    Kanguru tarafından parmağından ısırılan ve vücudunda da hafif yaralar oluşan adam, “Onları gördüğünüzde yaklaşmayın, uzaklaşın” dedi.

    Kanguru ise yara almadan uzaklaştı.

    Avustralya’da bir adam kanguruyla yumruk yumruğa dövüştü #1

    Avustralya’da bir adam kanguruyla yumruk yumruğa dövüştü #2

    Avustralya’da bir adam kanguruyla yumruk yumruğa dövüştü #3

    Avustralya’da bir adam kanguruyla yumruk yumruğa dövüştü #4

    Avustralya’da bir adam kanguruyla yumruk yumruğa dövüştü #5

    Avustralya’da bir adam kanguruyla yumruk yumruğa dövüştü #6


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