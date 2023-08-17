Avustralya’da bir evde radyoaktif madde bulundu Avustralya’da bir evde radyoaktif izotopları bulundu. Yetkililer, evdeki 3 kişinin sağlığının iyi olduğunu belirtti.

DHA

Avustralya'da bir evde radyoaktif madde miktarı ihbarı, ekipleri harekete geçirdi.

New South Wales eyaletindeki Arncliffe kentinde yetkililer, bugün bir evde birkaç küçük şişe içinde radyoaktif izotopları bulduklarını, evi ‘tehlike madde’ bölgesi ilan ettiklerini duyurdu.

Sağlık durumları iyi

Evde yaşayan 3 kişinin sağlık kontrolünün yapıldığını belirten yetkililer, ev halkının sağlık durumunun iyi olduğunu ve soruşturma açtıklarını kaydetti.

"Materyal, radyasyon yaymayan uygun ve etkili muhafaza kaplarında bulundu"

Açıklamada “Uzman ekipler, bölgede birçok endüstride yaygın olarak kullanılan düşük seviyeli radyoaktif izotopları tespit etti. Materyal, radyasyon yaymayan uygun ve etkili muhafaza kaplarında bulundu.” denildi.

Ev halkının ve olayı araştıran görevlilerin radyasyon ölçümlerinin yapıldığı ve elde edilen sonuçların güvenli olduğu belirtildi.