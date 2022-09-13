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Avustralya’da bir kişi, evinde baktığı kanguru tarafından öldürüldü

Avustralya’da bir kişi, evinde baktığı kanguru tarafından öldürüldü

Batı Avustralya eyaletinde bir adamın, evinde beslediği kanguru tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Sağlık ekiplerinin zamanında müdahale etmesine yine kangurunun engel olduğu belirtildi.