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    Avustralya’da bir kişi, evinde baktığı kanguru tarafından öldürüldü

    Batı Avustralya eyaletinde bir adamın, evinde beslediği kanguru tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Sağlık ekiplerinin zamanında müdahale etmesine yine kangurunun engel olduğu belirtildi.
    • 13.09.2022 - 10:21
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 10:40
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    Avustralya’da bir kişi, evinde baktığı kanguru tarafından öldürüldü

    Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletindeki Redmond kasabasında bir adam, evinde beslediği kangurunun saldırısına uğradı.

    Polis tarafından yapılan açıklamada, ağır yaralanan 77 yaşındaki adama müdahale etmek isteyen sağlık ekiplerinin kanguru tarafından engellendiği belirtildi.

    Talihsiz adam hayatını kaybetti

    Kanguru etkisiz hale getirildikten sonra sağlık ekipleri, yaralı adamın yardımına koşabildi.

    İHA'nın haberine göre talihsiz adam evinde hayatını kaybederken, polis, nedeninin araştırılması için soruşturma başlattı.

    Yıllar sonra ilk ölüm vakası

    Kanguruların evde bakılmasının yasal olduğu Avustralya'da, 1936'dan bu yana ilk ölümcül kanguru saldırısı kayıtlara geçti.

    Avustralya'nın güneybatısında yaşayan gri kanguruların ağırlıkları genellikle 54 kilogram ve boyları da 1.3 metreye kadar ulaşabiliyor.

    Avustralya’da bir kişi, evinde baktığı kanguru tarafından öldürüldü #1

    38 yaşındaydı

    Agresif tavırlara sahip erkek gri kanguruların insanlara saldırılabildiği biliniyor.

    Avustralya'nın New South Wales eyaletindeki Hillston kasabasında 1936 yılında 38 yaşındaki William Cruickshank, kanguru saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.


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