Avustralya'da ‘cinsel istismar’dan hükümlü eski rahibin cezası arttı “Çocukların cinsel istismarı” suçundan 39 yıl hapis cezası bulunan eski rahibin, 72'nci kurbanının suçlamalarını kabul etmesinin ardından cezasının bir yıl artırılmasına karar verildi.

AA

Son dönemlerde dünyanın dört bir yanındaki rahipler “cinsel istismar” suçundan yargılanıyor.

Avustralya'da da eski rahibin çocuklara yönelik istismarı gün yüzüne çıktı.

1994 yılında hapse girdi

Ülkenin Victoria eyaletindeki çeşitli okul ve kiliselerde 1961 ile 1988 yılları arasında rahip olarak görev yapan Gerald Ridsdale, 193 cinsel istismar suçuna karıştı.

Eski rahip, 1994'te hapse girdi.

Cezası, 40 yıl oldu

29 sene boyunca 16 kilisede görev yapan ve şu anda 89 yaşında olan rahibin cezası artırıldı.

Ballarat Magistrates Mahkemesi, Gerald Ridsdale'in, "1987'de Horsham şehrinde bir Katolik okulunda çalışırken 13 yaşında bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu" suçlamasını kabul etmesiyle cezasına 12 ay ekledi.

Böylece Ridsdale'in cezası, 40 yıla çıkmış oldu.

'Hapiste ölecek'

Duruşmaya hapishanedeki hasta yatağından video bağlantısı aracılığıyla katılan Ridsdale'in duruşma boyunca gözlerini kapattığı aktarıldı.

Mahkeme Hakimi Hugh Radford, eski rahibe muhtemelen hapiste öleceğini söyledi.

Eski rahibin hapis cezası, yıllar içinde daha fazla kurbanının cinsel istismar skandalları hakkında konuşmaya başlamasıyla 8 kez ağırlaştırıldı.

Kilise, Ridsdale'in suçlarını örtbas etmeye çalıştı

Hükümetin 2017'de çocuklara yönelik cinsel istismar vakaları hakkında yürüttüğü tahkikat, kilisenin, Ridsdale’in görev yerini sürekli değiştirmek suretiyle eski rahibin suçlarını örtbas ettiği bulgusuna ulaşmıştı.

Tahkikat, 2014'te Vatikan'da üçüncü en yüksek rütbeli din adamı olan Avustralyalı Kardinal George Pell'in, Ridsdale'in tutuklanmadan yıllar önce çocuklara cinsel istismarda bulunduğunu bildiğini ortaya çıkarmıştı.

Ocak ayında ölen Pell de cinsel taciz suçlamasıyla hakkındaki karar bozulana kadar 13 ay hapis yatmıştı.