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    Avustralya’da dev kum fırtınası

    Avustralya'nın Queensland eyaletinde rüzgarın hızı saatte 109 kilometreye ulaşırken, Boulia kasabasında devasa bir kum fırtınası meydana geldi.
    • İHA
    • 21.12.2021 - 20:11
    • Güncelleme : 21.12.2021 - 20:12
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    Avustralya’da dev kum fırtınası

    Avustralya’nın Queensland eyaletinde kum fırtınası meydana geldi. Isa Dağı, Boulia, Dajarra ve Urandangi kasabalarında etkili olan fırtınada rüzgarın hızı saatte 109 kilometreye ulaştı.

    DEV KUM FIRTINASI KAMERADA

    Meteorologlar, film sahnelerini aratmayan dev kum fırtınasının eyaletin kuzeyindeki gök gürültülü sağanaktan kaynaklandığını açıkladı.

    Öte yandan kum fırtınası, bir drone tarafından anbean kaydedildi.

    Avustralya’da dev kum fırtınası VİDEO

    Avustralya’da dev kum fırtınası #1

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