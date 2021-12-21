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Avustralya’da dev kum fırtınası
Avustralya'nın Queensland eyaletinde rüzgarın hızı saatte 109 kilometreye ulaşırken, Boulia kasabasında devasa bir kum fırtınası meydana geldi.
- İHA
- 21.12.2021 - 20:11
- Güncelleme : 21.12.2021 - 20:12
Avustralya’nın Queensland eyaletinde kum fırtınası meydana geldi. Isa Dağı, Boulia, Dajarra ve Urandangi kasabalarında etkili olan fırtınada rüzgarın hızı saatte 109 kilometreye ulaştı.
DEV KUM FIRTINASI KAMERADA
Meteorologlar, film sahnelerini aratmayan dev kum fırtınasının eyaletin kuzeyindeki gök gürültülü sağanaktan kaynaklandığını açıkladı.
Öte yandan kum fırtınası, bir drone tarafından anbean kaydedildi.
Avustralya’da dev kum fırtınası VİDEO