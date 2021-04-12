- Haberler
- Dünya Haberleri
- Avustralya'da ilk teravih kılındı
Avustralya'da ilk teravih kılındı
Avustralya’da yaşayan bir milyona yakın Müslüman, Ramazan ayının ilk teravih namazını eda etmek için ülke genelindeki cami ve mescitlere akın etti.
- AA
- 12.04.2021 - 17:25
- Güncelleme : 12.04.2021 - 17:34
Yarın başlayacak oruca hazırlanan Avustralyalı Müslümanlar, ülke genelindeki 200’den fazla cami, mescit ve geçici ibadet yerlerinde teravih namazı için bir araya geldi.
Sidney kentindeki Auburn Gelibolu Camii, Avustralyalı Türklerin yanı sıra farklı etnik kökenlerden yüzlerce Müslüman'a ev sahipliği yaptı.
İLK TERAVİH İÇİN SAT TUTTULAR
Pandemi kurallarına göre camiyi dolduran Müslümanlar, önce yatsı namazı kıldı ardından Avustralya’daki bu yılın ilk teravih namazı için saf tuttu.