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Avustralya'da ilk teravih kılındı

Avustralya'da ilk teravih kılındı

Avustralya’da yaşayan bir milyona yakın Müslüman, Ramazan ayının ilk teravih namazını eda etmek için ülke genelindeki cami ve mescitlere akın etti.