Avustralya’da karantina karşıtı göstericilere polis müdahalesi

Karantina uygulamasına karşı olan binerce kişi Sidney, Melbourne ve Brisbane şehirlerinde sokaklara döküldü. Birçok gösterici, polis müdahalesi ile gözaltına alındı.

Avustralya’da koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirler artırıldı.

Yeni Güney Galler (NSW) eyaleti başkenti Sidney'de ulusal acil durum ilan edildi.

Aşı ve karantina karşıtı olan halk pankartlar taşıyarak sloganlar eşliğinde yürüyüş yaptı.

Protestocular, ara sokaklardan geçerek şehir merkezine ulaştı. Polis ile protestocular arasında arbede çıktı. Yaşanan kargaşada çok sayıda kişi gözaltına alındı.

TOPLU TAŞIMA AKSADI

Eyalet polisi protestolara ilişkin yayınladığı bildiride şu sözleri kaydetti:

“Operasyon sırasında şu ana kadar çok sayıda kişi gözaltına alındı. Göstericiler dağıtıldıkça şehir merkezinde trafik rahatlayacak ve şehir dışına doğru hareketlilik hızlanacak.”

Protestolar nedeniyle Sidney’de toplu taşıma seferleri aksadı. Bazı tren istasyonları kapatıldı.

“YAYILAN PROTESTOLAR DEĞİL FELAKET OLACAK”

Eyalet Polis Komiser Yardımcısı Gary Worboys, maske ve mesafe kurallarına uyulmayan gösterilerde halk sağlığının ciddi anlamda tehdit edildiğini belirterek, "Protestocuların halk sağlığı kurallarına uyduklarından emin olmak için organizatörler ve belirli grup liderleriyle birlikte çalışmayı istiyoruz. Bu olmazsa Sidney'de yayılan protestolar değil, bir felaket olacak.” ifadelerini kullandı.

“GERÇEKTEN APTALCA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Olaylara yönelik açıklama yapan NSW Sağlık Bakanı Brad Hazzard, eyalette koronavirüs vakalarının arttığını hatırlatarak protestoları ‘aptalca’ olarak nitelendirdi.

Hazzard, şu ifadeleri kullandı:

“Bir demokraside yaşıyoruz ve normalde kesinlikle insanların protesto hakkını destekleyen biriyim ama bunun şu anda gerçekten aptalca olduğunu düşünüyorum.”





Victoria eyaletinin başkenti Melbourne ve Queensland'ın merkezi Brisbane kentinde de benzer protestolar yaşandı.

Her iki protestoda atlı polislerin yürüyüşlerinin ön saflarında yer alarak öfkeli kalabalığı kontrol etmeye çalıştığı görüldü.

Avustralya’da karantina karşıtı göstericilere polis müdahalesi VİDEO

